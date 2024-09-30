"Ростелеком" подключил к оптике 20 населенных пунктов Самарской области

С начала года "Ростелеком" построил 200 километров гигабитной сети в Безенчукском, Волжском, Елховском, Кинельском, Приволжском, Ставропольском, Сызранском, Шенталинском и Шигонском районах Самарской области. Кроме того, специалисты компании проложили распределительные линии в частном секторе 20 населенных пунктов губернии. Доступ к скоростному интернету и современным телеком-сервисам получили около 10 000 семей.

Строительство велось по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная оптическая пассивная сеть). Волоконно-оптический кабель проводится в дом абонента, а сигнал передается за счет светового импульса, что обеспечивает стабильную связь и скорость передачи данных до 500 Мбит/с.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":

"Мы строим сеть, ориентируясь на технические возможности и запросы абонентов. В этом году в адресную программу вошли и малые населенные пункты, и крупные города. Например, гигабитная сеть появилась в Макарьевке, где проживает всего 100 семей, и в частном секторе Октябрьска почти с двумя тысячами домохозяйств".

Сельчане подают заявки на подключение услуг "Ростелекома" еще на этапе строительства сети. Чаще всего они выбирают комплексное предложение "Технологии развлечения", включающее домашний интернет, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink.

Елена Кудрявцева, жительница села Макарьевка:

"Мы очень долго ждали возможности подключения цифровых услуг связи. Теперь у моей семьи началась другая жизнь, более насыщенная и интересная. Мама смотрит новые сериалы в онлайн-кинотеатре Wink, дочка нашла репетиторов в "Лицее" и готовится к ОГЭ, я каждый день звоню через мессенджеры сестре в Казахстан".

Пользователям оптической сети передачи данных "Ростелеком" предлагает пакет услуг "Технологии развлечения Хит сезона X". Тарифный план включает домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с, 194 канала интерактивного телевидения, более 25 тысяч фильмов и сериалов в видеосервисе Wink. В первые четыре месяца стоимость составит 350 рублей.

Получить подробную информацию об услугах "Ростелекома" можно на сайте компании и по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.