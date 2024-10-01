В поле под Самарой горел комбайн

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В понедельник, 30 сентября, Приволжском районе Самарской области горела сельхозтехника. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном ГУ МЧС.