Пожар в Рачейском лесничестве локализован

Пожар в Самарской области в Рачейском лесничестве локализован, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Активного горения в 44 квартале Рачейского лесничества нет. Тушение продолжают 227 специалистов и 49 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, лес горит с 28 сентября. По данным минлесхоза Самарской области, на 1 октября на 1:10 площадь, пройденная огнем, в Рачейском лесничестве составляет 426 га. В тушении пожара участвует вертолет Ми-8. 1 октября сброшено 24 тонны воды, всего - 126 тонн.
Пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет. Тушение осложняется болотистой местностью.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !