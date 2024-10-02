Пожар в Рачейском лесничестве локализован

Пожар в Самарской области в Рачейском лесничестве локализован, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Активного горения в 44 квартале Рачейского лесничества нет. Тушение продолжают 227 специалистов и 49 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, лес горит с 28 сентября. По данным минлесхоза Самарской области, на 1 октября на 1:10 площадь, пройденная огнем, в Рачейском лесничестве составляет 426 га. В тушении пожара участвует вертолет Ми-8. 1 октября сброшено 24 тонны воды, всего - 126 тонн.

Пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет. Тушение осложняется болотистой местностью.