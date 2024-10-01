Площадь, пройденная огнем в Рачейском лесничестве, выросла до 426 га

Во вторник, 1 октября, по уточненным данным минлесхоза Самарской области на 1:10, площадь, пройденная огнем, Рачейском лесничестве составляет 426 га.
Напомним, низовой лесной пожар начался 28 сентября в 13:33 в 44 квартале Рачейского лесничества около с. Смолькино Сызранского района.
По состоянию на 11:00 1 октября, в тушении пожара используется 57 единиц техники, в борьбе с огнем участвуют более 300 человек личного состава лесной охраны Самарской области и МЧС, а также пожарных формирований Ульяновской области и вертолет ВВС России МИ-8.
"Продолжаются работы по прокладке дополнительных минполос по квартальным просекам и внутри насаждений, а также минерализация на кромке пожара. Протяженность действующей кромки — 3,1 км", — сообщили в минлесхозе Самарской области.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !