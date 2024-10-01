Площадь, пройденная огнем в Рачейском лесничестве, выросла до 426 га

Во вторник, 1 октября, по уточненным данным минлесхоза Самарской области на 1:10, площадь, пройденная огнем, Рачейском лесничестве составляет 426 га.

Напомним, низовой лесной пожар начался 28 сентября в 13:33 в 44 квартале Рачейского лесничества около с. Смолькино Сызранского района.

По состоянию на 11:00 1 октября, в тушении пожара используется 57 единиц техники, в борьбе с огнем участвуют более 300 человек личного состава лесной охраны Самарской области и МЧС, а также пожарных формирований Ульяновской области и вертолет ВВС России МИ-8.

"Продолжаются работы по прокладке дополнительных минполос по квартальным просекам и внутри насаждений, а также минерализация на кромке пожара. Протяженность действующей кромки — 3,1 км", — сообщили в минлесхозе Самарской области.