В ПФО стартовали III международные учения мобильных лабораторий быстрого реагирования

В среду, 2 октября, в Нижнем Новгороде состоялось открытие III совместных международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. В торжественной церемонии приняли участие руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

С видеообращением к участникам выступила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

"Противодействие инфекциям по-прежнему остается одной из важнейших задач на пути к устойчивому социально-экономическому развитию. Ее решение невозможно без открытого и регулярного взаимодействия различных государств, выстроенных механизмов обмена информацией и единых алгоритмов реагирования на инфекционные угрозы. Россия остается приверженной делу профилактики инфекций как внутри страны, так и за ее пределами, оказывая содействие более двум десяткам стран по всему миру для наращивания их кадрового, лабораторного и научного потенциалов", — отметила Татьяна Голикова.

"Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия — приоритет внутренней и внешней политики Российской Федерации. Отличительные черты российского подхода к оказанию помощи — развитие собственного потенциала стран-партнеров, выстраивание их биологического суверенитета, открытость и равноправие. Важно сдерживать распространение инфекций, особенно тех, которые могут стать чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера. Именно для этого мы регулярно проводим учения команд быстрого реагирования", — обратилась к участникам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В рамках федерального проекта "Санитарный щит страны — безопасность для здоровья", который реализуется по поручению президента России, в стране сформирована современная сеть мониторинга патогенов — 113 лабораторий и 153 ПЦР центра, 71 мобильная лаборатория, 16 из которых находятся в Приволжском федеральном округе. Роспотребнадзором также создана сеть исследовательских центров за рубежом: в Бурунди, Венесуэле, Вьетнаме и Гвинее.

Учения в Нижнем Новгороде стали самыми масштабными по общему количеству и географии участников, собрав 150 специалистов санитарно-эпидемиологических служб, медицинских организаций, научных и образовательных учреждений из 26 стран СНГ, Африки, Азии, Европы и Южной Америки.

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что такие мероприятия очень актуальны для ПФО. По его словам, несмотря на санкции, регионы Приволжья открыты для зарубежных контактов. Здесь проходят международные мероприятия, бизнес-миссии. Некоторые регионы округа имеют внешнюю границу, поэтому любая эпидситуация в соседних государствах требует постоянного мониторинга и максимальной готовности санитарно-эпидемических служб.

"В свою очередь наш округ активно участвует в федеральном проекте "Санитарный щит России", который реализуется по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Ключевое звено этой инициативы — модернизация специализированных противоэпидемических бригад. Они оснащены современным оборудованием для определения возбудителей инфекций в любой точке мира. Наш округ участвует в этой работе. Например, российский научно-исследовательский противочумной институт "Микроб" в Саратове разработал мобильные лаборатории на базе выпускаемых в нашем округе автомобилей КАМАЗ и ГАЗ. Эти лаборатории широко востребованы", — подчеркнул полпред.

В течение трех дней участники учений будут обмениваться опытом и знакомиться с российскими подходами к использованию мобильных лабораторий для реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, а также на практике отрабатывать навыки взаимодействия специалистов из разных стран в случае возникновения вспышек инфекционных заболеваний.