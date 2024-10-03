Учителя Самарской области принимают поздравления с профессиональным праздником

5 октября в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День учителя. В преддверии праздничной даты проходят торжественные собрания, в адрес педагогов звучат слова благодарности и добрые пожелания, профессионалы получают заслуженные награды. С учителями, преподавателями вузов и средних специальных учебных заведений, педагогами дошкольного и дополнительного образования встретился первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.
Глава областного кабмина принял участие в общеобластном торжественном мероприятии, которое состоялось в самарской Филармонии, и от имени губернатора региона Вячеслава Федорищева поздравил педагогов с праздником.
Обращаясь со сцены к собравшимся, Михаил Смирнов отметил, что благодаря профессионализму и самоотверженному труду самарских педагогов сфера образования в Самарской области из года в год остается одной из самых эффективных в стране. В этом году средний балл по всем учебным предметам в регионе существенно превышает значение по Российской Федерации.
Традиционно высокий уровень знаний показывают выпускники школ Самарской области на Едином государственном экзамене. В этом году в копилке достижений учащихся региона — 242 стобалльных результата. 16 выпускников получили 100 баллов по двум предметам, а гимназистка из Тольятти Александра Янченко — сразу по трем.
"Помочь ребенку добиться успеха, раскрыть его таланты, привить интерес к предмету могут только истинно неравнодушные и болеющие за свое дело учителя. Уважаемые педагоги! Вы посвятили свою жизнь крайне сложной, ответственной профессии, требующей особого таланта, чуткости и настоящей любви к людям. Каждый из вас, передавая ребятам свои знания, вносит огромный вклад не только в образование и творческую реализацию, но и в воспитание своих учеников. Хочу от всего сердца поблагодарить всех вас за благородный труд, за то, что вы воспитываете будущее нашей страны, талантливых профессионалов, достойных граждан и просто хороших людей. От всей души желаю вам дальнейшей продуктивной работы, крепкого здоровья и простого человеческого счастья! С праздником!", — сказал Михаил Смирнов.
Поддержка и развитие системы образования, совершенствование ее материально-технической базы являются приоритетами в работе губернатора Самарской области и правительства региона. Одной из основных целей Программы социально-экономического развития Самарской области, представленной губернатором Вячеславом Федорищевым, является строительство 20 новых школ в течение ближайших пяти лет. Продолжится масштабный ремонт образовательных учреждений, переоснащение школ современным оборудованием, создание специализированных профессиональных классов, развитие системы дополнительного образования.
Накануне праздника лучшие из лучших получили заслуженные награды — почетные звания "Заслуженный работник образования Самарской области", "Заслуженный учитель Самарской области", Почетный знак губернатора Самарской области "За заслуги в наставничестве", Почетный знак Губернатора Самарской области "За служение людям". Почетным знаком "За служение людям" были отмечены педагоги-мужчины — участники специальной военной операции. Героям стоя аплодировал весь зал.
В финале церемонии подвели итоги конкурса педагогических династий, который проводится в Самарской области в третий раз. В этом году заявки на участие подали 17 представителей династий, в финал вышли девять семей. Победителями была признана династия Семенченко, пять поколений которой трудились и трудятся в средней общеобразовательной школе имени В. Н. Татищева в селе Челно-Вершины. Профессии педагога посвятили свою жизнь 10 членов семьи Семенченко, а общий педагогический стаж династии насчитывает 188 лет.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.