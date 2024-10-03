В Самарской области наградили педагогов, реализующих долгосрочные проекты особой педагогической и общественной значимости

В Самарской области, как и по всей стране проходит Большая учительская неделя — событие, приуроченное ко Дню учителя и нацеленное на чествование российских педагогов и наставников. В преддверии праздника в областном правительстве наградили педагогов образовательных организаций региона.
В этом году в 12 раз проведен конкурс на соискание премий губернатора Самарской области для педагогических работников образовательных учреждений Самарской области, наиболее успешно реализующих долгосрочные воспитательные проекты особой педагогической и общественной значимости.
"У нас уже традиционно, в 12 раз, проводится чествование педагогических работников на премию губернатора Самарской области. И, конечно же, сегодня здесь собрались лучшие из лучших. Я хочу высказать слова благодарности от всего нашего региона за ваш неоценимый вклад в воспитание наших детей", — приветствовала педагогов врио заместителя председателя правительства Самарской области Наталья Катина.
Премия присуждается в пяти номинациях:
• социально значимая и общественная деятельность обучающихся;
• научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность обучающихся;
• профессиональное мастерство обучающихся;
• художественное творчество обучающихся;
• физическая культура и спорт обучающихся.
В рамках торжественной церемонии в региональном правительстве наградили 60 лучших педагогов из всех образовательных округов региона.
Конкурс на соискание премий губернатора Самарской области проводится в регионе для создания условий для повышения престижа педагогической профессии, стимулирования педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс в образовательных учреждениях Самарской области. Развитию кадрового потенциала в сфере образования уделяется особое внимание в регионе. В 2024 г. из регионального бюджета установлена доплата педагогам-психологам, также губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым принято решение об увеличении доплаты молодым педагогам до 35 лет и стажем работы до трех лет.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.