В Самарской области наградили педагогов, реализующих долгосрочные проекты особой педагогической и общественной значимости

В Самарской области, как и по всей стране проходит Большая учительская неделя — событие, приуроченное ко Дню учителя и нацеленное на чествование российских педагогов и наставников. В преддверии праздника в областном правительстве наградили педагогов образовательных организаций региона.

В этом году в 12 раз проведен конкурс на соискание премий губернатора Самарской области для педагогических работников образовательных учреждений Самарской области, наиболее успешно реализующих долгосрочные воспитательные проекты особой педагогической и общественной значимости.

"У нас уже традиционно, в 12 раз, проводится чествование педагогических работников на премию губернатора Самарской области. И, конечно же, сегодня здесь собрались лучшие из лучших. Я хочу высказать слова благодарности от всего нашего региона за ваш неоценимый вклад в воспитание наших детей", — приветствовала педагогов врио заместителя председателя правительства Самарской области Наталья Катина.

Премия присуждается в пяти номинациях:

• социально значимая и общественная деятельность обучающихся;

• научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность обучающихся;

• профессиональное мастерство обучающихся;

• художественное творчество обучающихся;

• физическая культура и спорт обучающихся.

В рамках торжественной церемонии в региональном правительстве наградили 60 лучших педагогов из всех образовательных округов региона.

Конкурс на соискание премий губернатора Самарской области проводится в регионе для создания условий для повышения престижа педагогической профессии, стимулирования педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс в образовательных учреждениях Самарской области. Развитию кадрового потенциала в сфере образования уделяется особое внимание в регионе. В 2024 г. из регионального бюджета установлена доплата педагогам-психологам, также губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым принято решение об увеличении доплаты молодым педагогам до 35 лет и стажем работы до трех лет.