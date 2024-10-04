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"Волгоцеммаш" за 6,4 млрд руб. выкупила структура, связанная с холдингом "Металлсервис"

ТОЛЬЯТТИ. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Акции АО "Волгоцеммаш" (ВЦМ) в ходе торгов выкупило АО "ЦентрМосСнаб" из Московской области за 6,4 млрд руб., сообщает конкурсный управляющий тольяттинского предприятия.

"ЦентрМосСнаб", аффилированное крупнейшему металлоторговому холдингу России ОАО "Металлсервис", стало владельцем 49,4 млрд обыкновенных акций. Ценные бумаги выставлялись на торги за 4,9 млрд рублей.

Как сообщается на официальном сайте ЗАО "ЦентрМосСнаб", компания является структурным подразделением системы снабжения "Мосгорглавснаб" (ОАО "МПК"), осуществляющей с 1965 г. деятельность по комплектации металлопродукцией предприятий и строительных объектов по всей территории Москвы и Московской области.

Часть проданных акций — 24,4 млрд штук — являются предметом залога в пользу ООО "Металлсервис-Москва", которое также аффилировано МПК и ОАО "Металлсервис". Ранее "Металлсервис-Москва" стала крупнейшим кредитором ВЦМ, выкупив права требования к должнику у ПАО "Тольяттиазот" на 9,9 млрд рублей. 

Летом 2024 г. собранием кредиторов было решено произвести замещение активов ОАО "Волгоцеммаш" путем создания на базе имущества предприятия одноименного непубличного акционерного общества. В качестве вклада в уставный капитал новой компании было внесено имущество банкрота, которое оценили в 4,9 млрд рублей.

Тогда же утвердили руководителя нового АО "Волгоцеммаш". Им стал Юрий Лепихин, который возглавляет АО "9 СМПЗ". Последнее занимается производством подшипников и зарегистрировано по адресу бывшего ОАО "Самарский подшипниковый завод". "9 СМПЗ" также входит в структуру МПК и связан с холдингом "Металлсервис".

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