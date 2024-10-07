Архитектор Олег Шапиро: "Самаре необходим мастер-план"

Сооснователь архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро в интервью "Волга Ньюс" рассказал, каким он видит пространственное развитие Самары, как его необходимо регулировать и какую роль в этом должны играть городские сообщества.

— Насколько плотно вы были погружены в самарскую действительность после окончания вуза и переезда в Москву?

— Конечно, я слежу за жизнью Самары и навещаю город. Вместе с тем у бюро до сих пор не было здесь больших проектов, поэтому куда чаще за последнее время я бывал в Туле, Тобольске, Казани.

Этим летом архитекторы бюро наконец-то оказались в Самаре: мы курировали АРХЛАБ — образовательную и исследовательскую программу, лабораторию проектирования и изучения городов. Соорганизаторами этого воркшопа стали правительство Самарской области и ВолгаФест. Участники осваивали на практике навыки, важные для архитекторов, городских управленцев, активистов, урбанистов, и придумывали способы развития города.

— В чем заключается уникальность Самары с точки зрения архитектуры, организации пространства? Какие объекты и пространства для вас воплощают дух Самары?

— Город исторически находился на пересечении торговых путей и развивался как промышленная, зерновая столица Поволжья. Такие города часто образовываются на слиянии двух рек. В этом смысле они похожи, но есть и отличия.

Самара особенна тем, что она находится на высоком берегу и хорошо спланирована. Сохранилась планировка конца XIX — начала XX века. Все поперечные улицы выходят на реку, постоянно в центре города ощущается присутствие Большой реки. Кроме того, Самара исторически необычно развивалась — со временем центр оказался сдвинут к окраине города.

Живя в Самаре, ты все время взаимодействуешь с рекой, и Волга, пожалуй, больше всего у меня ассоциируется с Самарой. Даже после переезда, когда я проезжал мимо какой-то большой длинной пустоты, мне казалось, что там обязана быть река.

— Куйбышев строился вокруг крупных заводов. Планирование развития города, в том числе транспортной сети, велось "от них". Самара многие из таких производств потеряла, изменились транспортные потоки, сместились центры общественной жизни. Однако фундаментальных работ по "перенастройке" городской среды не проводилось или они не публичились. Необходимо ли концептуальное осмысление будущего Самары или "рынок" сам все отрегулирует?

— В последние годы архитекторы и градостроители говорили о постиндустриальном городе, ориентированном на экономику знаний, цифровизацию и сферу услуг. Самара, будучи научным и промышленным центром, сосредоточенным на космосе и авиации, эти процессы на себе ощутила. С 90-х годов шло активное сворачивание этого производства.

Но сейчас мы видим тенденцию к восстановлению промышленности, которая принимает новые формы. Благодаря росту автоматизации производств уже не требуется масштабного привлечения новых работников. Нужны прежде всего высококвалифицированные специалисты, чьими усилиями процессы автоматизации будут ускоряться и дальше. Конкуренция между городами за этих специалистов растет.

Врио губернатора пригласил поработать в Самаре ведущего урбаниста страны Олега Шапиро Пятничным вечером, 21 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и архитектор, кандидат архитектуры, партнер архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро во время совместной прогулки по улицам и набережной региональной столицы обсудили вопросы развития городской среды. Поднимались вопросы благоустройства территорий, а также современные подходы к созданию креативных пространств.

Экономика неоиндустриального города развивается за счет промышленного производства, но при этом основное количество жителей занято в постиндустриальном секторе. Неоиндустриальный город должен быть привлекателен и в повседневной жизни вне работы.

Существует три движущие силы, которые могут стимулировать развитие города: городские власти, городские активисты и представители крупного бизнеса. При их активном сотрудничестве неоиндустриальный город будет успешен.

Самаре важно не упустить эту тенденцию восстановления. Город может преобразоваться в научно-промышленный центр, где в основе будет наука, образование. Все это в городе уже есть, но развивать эту сферу можно еще более активно и концентрированно.

Новые производства и качественная среда привлекают специалистов даже в отдаленные от мегаполисов уголки, а жители неоиндустриальных городов осознают, что у них много возможностей. Грамотное развитие промышленных территорий вместе с обустройством общественной инфраструктуры даст Самаре шанс на мощное развитие.

А рынок самостоятельно не сможет выстроить систему городского устройства. Процессы развития должны грамотно управляться. Кроме того, помимо Самары есть и огромная агломерация, третья по численности агломерация в России. Туда входят Новокуйбышевск, Сызрань, Чапаевск, Тольятти — огромные города. Это очень плотная, очень урбанизированная, очень современная городская среда, одно из самых плотных городских образований в мире. В этом смысле город может генерировать очень хороший экономический и культурный результат при хорошем управлении. То есть у города огромный потенциал, а проблемы при правильном их осмыслении могут стать его точками роста.

— Как вы видите свое участие в разработке и реализации новой градостроительной политики региона?

— Я приезжал по приглашению губернатора Вячеслава Федорищева, чтобы поговорить о городе и его развитии. Пока у нас нет конкретных договоренностей, но это мой родной город, и он мне, конечно, интересен. АРХЛАБ стал для нас игровой возможностью подумать о направлениях развития города, и бюро будет участвовать в интересных градостроительных проектах, если появится такая возможность.

— Какие территории и объекты требуют первоочередного внимания? Каких объектов не хватает городу и региону?

— У Самары прекрасный ландшафт, богатейшая природа, есть национальный парк Самарская лука, и главное — Волга. Это огромное богатство, которое можно обернуть на пользу городу, — развивать туризм, речной транспорт.

Помимо природных возможностей, есть и город с набережными, театрами, филармонией. Фабрика-кухня — филиал Третьяковской галереи, один из лучших музеев в Поволжье. Объемную работу по развитию культурных институций Самары лучше вести в рамках плана развития с горизонтом планирования на десятки лет вперед.

— В последнее время ставится задача развития внутреннего туризма. Что, с вашей точки зрения, необходимо делать Самарской области для повышения туристической привлекательности?

— Россия — большая страна, и основной её проблемой всегда было отсутствие связи между регионами. Сейчас либо уже создано, либо достраивается много удобных и рациональных аэропортов. Внутренний туризм действительно развивается: обновляется инфраструктура, открываются новые направления, растут и запросы путешественников на качественную среду.

Wowhaus проектно занимается созданием туристической инфраструктуры в Ингушетии, Чечне, Дагестане, на Камчатке, Алтае и в Тобольске. Однако в стране есть гигантские пустые территории. Возможно, это неплохо, потому что пустота — это главная роскошь современного мира. В России есть огромное количество красивейших природных мест, в них бывает нелегко добраться, но в некоторых из них уже есть гостиницы и другие объекты вполне современного уровня комфорта, и их становится больше. Страна узнаёт себя, и это очень хорошо.

Главный тренд сегодня в том, что большинство преобразований, предусмотренных туристическими мастер-планами, делаются не только и не столько для туристов, а прежде всего для самого города и его жителей. Туризм — один из инструментов развития территории.

Самара имеет огромный туристический потенциал и идеальную транспортную доступность: железная дорога, аэропорт, возрождаются и путешествия по реке.

Если говорить про конкретные объекты, которые имеют, на мой взгляд, большой потенциал развития — это Жигулёвский заповедник, Усолье. Там было довольно серьезно развито санаторно-курортное лечение. И для тех, кто хотел бы поправить здоровье и не сильно при этом менять климат средней полосы, Самарская область будет прекрасным выбором.

— Как вы оцениваете проект исторического поселения на основе исторического центра Самары? Что необходимо для его успешной реализации?

— Этот проект дает возможность регулировать застройку в центре города, чтобы центр максимально сохранить. Следующая задача — придумать, как этот центр будет развиваться. Необходимо придумать социально-экономическую модель, понять, чем и каких инвесторов можно привлечь. Для этого нужно учитывать социальные, пространственные характеристики, экономические возможности. Тогда город будет жить.

— Есть ли действенные инструменты, позволяющие ограничить доминирование интересов бизнеса в строительной сфере, приведение их к общему знаменателю с общественными интересами? Видите ли вы такой дисбаланс в Самаре?

— Доминирование интересов застройщиков — определенный этап развития, который пережили многие города. Преодолеть его можно административными мерами. Кроме того, очень важно развитие городских сообществ. Сплоченность горожан за счет своей общественной активности случается чаще всего в обществе, где высок уровень образованности. В Самаре образованное население, и сообщества там есть. Для дальнейших изменений нужно объединить усилия администрации, населения и бизнеса. Правила для бизнеса должны быть жизнеспособны, тогда им будут следовать.

— На опыт каких городов необходимо ориентироваться Самаре в развитии?

— В России многие города развивались двумя скачками: в довоенные 30–40-е годы, в так называемую индустриализацию, а затем в момент, когда огромное количество людей переехало в города, в уже послевоенные 60–70-е года. Мало где в мире города росли так взрывообразно, двумя-тремя скачками.

Самара может перенимать практики планирования и управления развитием у других крупнейших российских городов. Как удачный пример назову соседей — Казань и Нижний Новгород, где развиваются и производство, и туристическая индустрия, и сферы культуры и образования.

Важной вехой в их развитии стало создание мастер-плана. Такой комплексный подход к трансформации территории обеспечивает гибкую стратегию на годы вперед. Мастер-план — это документ, на основе которого администрация осознанно может развивать город на многих уровнях — от экологии до транспорта и социальных вопросов. Хороший мастер-план позволяет реагировать на эти изменения, не вступая в противоречие с заложенными в нем принципами и целями.

— Есть ли в регионе достаточно подготовленных кадров для создания комфортной среды?

— В Самаре очень хорошая архитектурная школа. У нас в бюро много архитекторов из этого города. Я считаю, что в городе сейчас достаточно специалистов и еще много возможностей, которые пока не использованы. Уверен, что качественных и актуальных архитектурных проектов там может стать намного больше.