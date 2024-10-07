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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарская компания "АвтоГазТранс" вошла в число лучших экспортеров России

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская компании ООО "АвтоГазТранс" заняла второе место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в сегменте МСП федерального конкурса "Экспортер года". Российский экспортный центр подвел итоги федерального этапа конкурса. присудили. Самарское предприятие отправляет на экспорт оборудование, предназначенное для хранения, транспортировки, заправки, выдачи углекислого газа.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"Поздравляю коллектив предприятия! Мы гордимся успехами наших производителей на международной арене и готовы сопровождать их на каждом этапе внешнеэкономической деятельности: от поиска иностранных партнеров до заключения экспортного контракта", — отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Предприятие активно взаимодействует с Центром поддержки экспорта Самарской области, благодаря чему становилось участником отраслевой выставки, а также бизнес-миссии в Узбекистан в составе региональной делегации. Благодаря содействию экспортного центра, компания заключила 9 экспортных контрактов и сегодня поставляет свою продукцию в Беларусь, Казахстан, Грузию, Армению.

Церемония награждения лучших экспортеров страны пройдет 14 октября на форуме "Сделано в России".
"Мы гордимся тем, что смогли достойно представить машиностроительную отрасль Самарской области на уровне страны! Свою экспортную деятельность мы ведем уже 20 лет, в 2023 году наша компания, пользуясь услугами АО "РЭЦ", Центра поддержки экспорта Самарской области, смогла существенно нарастить объемы экспорта, результатом этой работы стал выход предприятия на федеральный этап конкурса "Экспортер года", — отметила директор ООО "АвтоГазТранс" Светлана Болотина.

Конкурс "Экспортер года" проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.
"Продукция, которая производится в Самарской области, востребована не только в нашей стране, многое идет на экспорт. И наша задача — поддерживать и продвигать местное производство", — ранее акцентировал руководитель Самарской области Вячеслав Федорищев.

Центр поддержки экспорта Самарской области помогает комфортно и быстро начать внешнеэкономическую деятельность. Услуги предоставляются по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". ЦПЭ работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Также в Самарской области действует Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, где инвесторы получают необходимые консультации и сопровождение в режиме "единого окна".

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