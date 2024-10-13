30 человек тушили пожар на ул. Советской Армии в Самаре

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В воскресенье, 13 октября, в 16:43, начался пожар в доме № 23 на ул. Советской Армии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.