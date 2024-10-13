30 человек тушили пожар на ул. Советской Армии в Самаре

В воскресенье, 13 октября, в 16:43, начался пожар в доме № 23 на ул. Советской Армии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Горели вещи на площади 10 кв. м. На тушение направили 30 человек и восемь единиц техники. В 17:04 пожар ликвидировали.
Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливают.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !