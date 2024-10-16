Пожарные дважды за ночь выезжали тушить загоревшиеся машины в Самаре

В среду, 16 октября, в 1:51 загорелась машина неподалеку от дома на ул. Советской Армии, 4 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели "Газель" и автобус Hyundai. На тушение направили четырех огнеборцев. Пожар ликвидировали в 2:01.

Затем в 3:05 загорелась машина неподалеку от здания бани на ул. Стандартной, 100. Это место находится также в Советском районе, неподалеку от места первого пожара. Как выяснилось, там горела грузовая "Газель", и огонь частично повредил Nissan Juke.

На тушение направили четыре человека, пожар ликвидировали в 3:21.

Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливают.