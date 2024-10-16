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Пожары Происшествия

Пожарные дважды за ночь выезжали тушить загоревшиеся машины в Самаре

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 16 октября, в 1:51 загорелась машина неподалеку от дома на ул. Советской Армии, 4 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели "Газель" и автобус Hyundai. На тушение направили четырех огнеборцев. Пожар ликвидировали в 2:01.

Затем в 3:05 загорелась машина неподалеку от здания бани на ул. Стандартной, 100. Это место находится также в Советском районе, неподалеку от места первого пожара. Как выяснилось, там горела грузовая "Газель", и огонь частично повредил Nissan Juke.

На тушение направили четыре человека, пожар ликвидировали в 3:21.

Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливают.

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На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

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