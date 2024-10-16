Движение по М-5 в Самарской области восстановлено

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Движение по участку трассы М-5 "Урал" в Самарской области восстановлено в полном объеме и осуществляется в штатном режиме, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".