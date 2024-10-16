На трассе М-5 в Самарской области затруднено движение из-за ДТП

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В среду, 16 октября, в Самарской области в Волжском районе на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск на 1009 км временно затруднено движение.