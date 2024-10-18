Женщина пострадала при пожаре в доме в самарском пос. Киркомбинат

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В четверг, 17 октября, в 11:51, загорелись вещи в квартире в пятом поселке Киркомбината, 1 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.