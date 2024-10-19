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Интернет Транспорт и связь

Авито Услуги поможет мастерам старшего поколения освоиться в сети

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Платформа запустила конкурс "Окажите родным услугу" — проект, призывающий детей помочь своим родителям и другим старшим родственникам адаптироваться в пространстве онлайн продаж.

Сегодня не редко люди старшего поколения настоящие профессионалы своего дела. Они прекрасно умеют делать многое: печь, строить, вязать, ремонтировать технику, шить, переводить и еще сто других важных и полезных дел.

Руководитель B2B-маркетинга Авито Услуг Елена Куплинова считает, что их умения наверняка буду востребованы и на этом можно зарабатывать. Начать получать заказы через Авито Услуги не сложно. Но для возрастных мастеров это может быть непросто из-за недостатка опыта в работе с технологиями, что сильно ограничивает их аудиторию и клиентскую базу. Молодое поколение, хорошо разбирающееся в технологиях, может помочь своим близким, адаптироваться в новой среде: зарегистрироваться на сайте проекта, создать профиль и разместить объявления об оказании услуг.

"Мы стремимся объединить поколения — дети, которые хорошо разбираются в цифровой среде, могут помочь родителям освоиться онлайн. Это открывает новые возможности для роста и расширения клиентской базы через интернет. Онлайн-присутствие играет ключевую роль в развитии бизнеса, особенно когда возможности сарафанного радио ограничены и его эффект снижается. Для нас это также интересный проект, который позволяет протестировать новые подходы к работе с мастерами, которые ранее полагались только на офлайн-продвижение. Проект открывает перспективы как для исполнителей, так и для нас как платформы, поддерживающей их развитие", — уверена Елена Куплинова.

Конкурс продлится до 25 октября 2024 года, результаты объявят до 31 октября, а призы доставят победителям до 22 ноября. Авторы лучших объявлений получат призы: 100 000 рублей за первое место, 50 000 рублей за второе и третье места, 25 000 рублей за четвертое и пятое. Участники, занявшие с шестого по десятое места, смогут получить консультации от экспертов по маркетингу Авито Услуг, а все участники получат бонусы на продвижение своих услуг на платформе.

Подробности о проекте можно узнать на сайте: masteraonline.avito.com.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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