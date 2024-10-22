Школьникам Самарской области на "Цифровом ликбезе" расскажут о защите доступов и данных с помощью электронной подписи

В понедельник, 21 октября, "Контур" и АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России дали старт новому сезону всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности "Цифровой ликбез" и создали обучающий ролик и методические материалы для педагогов.

В 2024-2025 учебном году партнером проекта "Цифровой ликбез" впервые стал "Контур" - разработчик экосистемы для бизнеса.

Уроки для школьников в рамках проекта "Цифровой ликбез" пройдут во всех регионах страны. Главным героем видеоролика станет толстолобик Миша, который расскажет школьникам о защите доступов и данных с помощью технологии простой электронной подписи.

По сюжету рассеянный Миша оставляет незаблокированный телефон без присмотра в театральной студии, а приятели решают подшутить над ним и заказать за его счет пиццу через Интернет. Учитель останавливает их и объясняет, что такое простая электронная подпись и какие последствия могут возникнуть, если не использовать ее или предоставить к ней доступ злоумышленникам. И напоминает: нельзя брать чужие вещи, а своих друзей стоит уважать.

Благодаря проекту школьники не только узнают о том, как безопасно вести себя в Интернете, но и смогут повысить уровень цифровой грамотности в понятном интерактивном формате. Развитие этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта "Цифровая экономика", направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовки квалифицированных ИТ-кадров в России.

"Безопасность данных компаний и пользователей в Сети - это один из главных трендов нового нацпроекта "Экономика данных". И создавать проекты для юных пользователей, посвященные кибербезу и цифровой грамотности - это очень верное направление. Мы в АНО ЦЭ три года создаем совместно с компаниями-учредителями обучающие видеоролики в рамках проекта "Цифровой ликбез". Собираем самые важные правила безопасного поведения в Сети и упаковываем их в формате видеороликов с героями и историями. Новый сезон "Цифрового ликбеза" мы открываем совместно с СКБ "Контур". В обучающем ролике расскажут, что такое простая электронная подпись и как она связана с финансовой безопасностью", - рассказал Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".

"Мы рады присоединиться к "Цифровому ликбезу" - такому важному для страны просветительскому проекту. Если раньше для хищения денег требовалось вскрыть сейф или украсть кошелек, то сейчас достаточно заполучить ключ электронной подписи и перевести деньги на свой счет. Первая тема, которую мы поднимаем, проста и в то же время важна для безопасности данных и средств в современном мире. Уверены, что совместный проект поможет и детям, и взрослым разобраться и противостоять мошенническим схемам", - прокомментировала Светлана Скользкова, советник генерального директора СКБ Контур по социальной ответственности.

Проект предназначен для школьников возрастной категории 12+ и рекомендован для просмотра с родителями или педагогами. Контент проекта верифицирован ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания". Он включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или на родительских собраниях.