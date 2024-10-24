Эвакуировали газовые баллоны: пожарные успели предотвратить большой взрыв во время пожара в Самаре

В среду вечером, 23 октября, на ул. Партизанской, 38 в Железнодорожном районе Самары загорелись дома, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
К моменту прибытия огнеборцев на месте происшествия горели два нежилых дома и один жилой. Общая площадь возгорания составила 250 кв. м.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 33 человека и восемь единиц техники.
В региональном управлении МЧС России отметили, что пострадавших нет. Во время тушения огнеборцы эвакуировали три газовых баллона.
В 20:12 очаг возгорания был локализован, а в 20:49 ликвидировано открытое горение.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !