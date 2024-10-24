Эвакуировали газовые баллоны: пожарные успели предотвратить большой взрыв во время пожара в Самаре

В среду вечером, 23 октября, на ул. Партизанской, 38 в Железнодорожном районе Самары загорелись дома, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К моменту прибытия огнеборцев на месте происшествия горели два нежилых дома и один жилой. Общая площадь возгорания составила 250 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 33 человека и восемь единиц техники.

В региональном управлении МЧС России отметили, что пострадавших нет. Во время тушения огнеборцы эвакуировали три газовых баллона.

В 20:12 очаг возгорания был локализован, а в 20:49 ликвидировано открытое горение.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.