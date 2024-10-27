В квартире на ул. Ново-Садовая женщина пострадала из-за пригорания пищи

В субботу, 26 октября, в 20:32 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре в доме №15 на ул. Ново-Садовая, сообщили в пресс-службе Управления.

На месте вызова произошло пригорание пищи в квартире на площади 0,2 кв. метра. На тушение выезжали семь человек. Возгорание было ликвидировано в 20:57.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в результате происшествия пострадала 72-летняя женщина.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.