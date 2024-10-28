В Кинеле сгорел Ford S-MAX в гараже

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В воскресенье, 27 октября, в 6:56, начался пожар на ул. Южной, 70 в Кинеле. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.