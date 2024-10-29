"День кино с Ростелекомом" пройдет в кинотеатре "Точка синема" в Самаре 4 ноября в 15 часов

Приглашаем жителей микрорайона "Волгарь" и всех-всех-всех на семейные кинопоказы. Для просмотра можно выбрать мультипликационную сказку "Сказ о Петре и Февронии"(6+) или детский фильм "Осторожно, дети"(6+). Вход свободный, необходима регистрация.
Выбирайте фильм, регистрируйтесь здесь, берите с собой хорошее настроение, приходите с детьми, дедушками и бабушками, друзьями и родственниками.
Участников ждут бесплатные моментальные фотографии в нашей веселой фотозоне, угощение попкорном и розыгрыш призов.
Сделаем осень теплой вместе!
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.