16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"День кино с Ростелекомом" пройдет в кинотеатре "Точка синема" в Самаре 4 ноября в 15 часов Простые правила кибербезопасности: как "Ростелеком" и Госуслуги защищают граждан в цифровом мире В Самаре за сезон самокатов пользователи МТС Юрент проехали почти 2,5 млн километров Т1 Интеграция и Verum внедрят технологию бесконтактного профайлинга в сфере транспорта Самарская "дочка" Ростеха срывает сроки по миллиардному госзаказу для "Крымской железной дороги"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"День кино с Ростелекомом" пройдет в кинотеатре "Точка синема" в Самаре 4 ноября в 15 часов

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Приглашаем жителей микрорайона "Волгарь" и всех-всех-всех на семейные кинопоказы. Для просмотра можно выбрать мультипликационную сказку "Сказ о Петре и Февронии"(6+) или детский фильм "Осторожно, дети"(6+). Вход свободный, необходима регистрация.

Выбирайте фильм, регистрируйтесь здесь, берите с собой хорошее настроение, приходите с детьми, дедушками и бабушками, друзьями и родственниками.

Участников ждут бесплатные моментальные фотографии в нашей веселой фотозоне, угощение попкорном и розыгрыш призов.

Сделаем осень теплой вместе!

Гид потребителя

Последние комментарии

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Вячеслав Гусев 07 сентября 2024 04:33 Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска

90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3