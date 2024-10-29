"День кино с Ростелекомом" пройдет в кинотеатре "Точка синема" в Самаре 4 ноября в 15 часов

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Приглашаем жителей микрорайона "Волгарь" и всех-всех-всех на семейные кинопоказы. Для просмотра можно выбрать мультипликационную сказку "Сказ о Петре и Февронии"(6+) или детский фильм "Осторожно, дети"(6+). Вход свободный, необходима регистрация.