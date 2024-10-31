В центре Самары 20 человек тушили крупный пожар

В четверг, 31 октября, в 19:54 разгорелся крупный пожар на ул. Венцека, 64 в Самаре, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
На площади в 100 кв. метров горели сараи. С огнем боролись 20 человек и 4 единицы техники.
"В 20.43 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !