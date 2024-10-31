В центре Самары 20 человек тушили крупный пожар

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В четверг, 31 октября, в 19:54 разгорелся крупный пожар на ул. Венцека, 64 в Самаре, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.