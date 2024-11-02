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При вспышке газовоздушной смеси в Самаре пострадала женщина В центре Самары 20 человек тушили крупный пожар С парковки ТЦ "Мега Сити" эвакуировали 62 человека Ночью был ликвидирован крупный пожар на ул. Ульяновской в Самаре Пожар на ул. Ставропольской в Самаре тушили 17 человек

Пожары Происшествия

При вспышке газовоздушной смеси в Самаре пострадала женщина

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 2 ноября, в Самаре произошла вспышки газовоздушной смеси. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Инцидент произошел около 8:00 в многоэтажном доме на ул. Георгия Димитрова. После вспышки начался пожар. Его на площади 4 кв. м ликвидировали до прибытия пожарных. В результате пострадала 75-летняя женщина, ее госпитализировали. Кроме того, оказались повреждены окна в квартире и в подъезде с 7 по 9 этаж. Из здания эвакуированы 15 человек.

МЧС рекомендует гражданам при запахе газа вызывай газовую службу по телефонам "04" или "104", или по единому телефону вызова экстренных служб — "112".

В связи со случившемся начала проверку прокуратура Кировского района.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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Последние комментарии

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

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