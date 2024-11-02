При вспышке газовоздушной смеси в Самаре пострадала женщина

В субботу, 2 ноября, в Самаре произошла вспышки газовоздушной смеси. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Инцидент произошел около 8:00 в многоэтажном доме на ул. Георгия Димитрова. После вспышки начался пожар. Его на площади 4 кв. м ликвидировали до прибытия пожарных. В результате пострадала 75-летняя женщина, ее госпитализировали. Кроме того, оказались повреждены окна в квартире и в подъезде с 7 по 9 этаж. Из здания эвакуированы 15 человек.

МЧС рекомендует гражданам при запахе газа вызывай газовую службу по телефонам "04" или "104", или по единому телефону вызова экстренных служб — "112".

В связи со случившемся начала проверку прокуратура Кировского района.