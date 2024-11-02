При вспышке газовоздушной смеси в Самаре пострадала женщина

В субботу, 2 ноября, в Самаре произошла вспышки газовоздушной смеси. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Инцидент произошел около 8:00 в многоэтажном доме на ул. Георгия Димитрова. После вспышки начался пожар. Его на площади 4 кв. м ликвидировали до прибытия пожарных. В результате пострадала 75-летняя женщина, ее госпитализировали. Кроме того, оказались повреждены окна в квартире и в подъезде с 7 по 9 этаж. Из здания эвакуированы 15 человек.
МЧС рекомендует гражданам при запахе газа вызывай газовую службу по телефонам "04" или "104", или по единому телефону вызова экстренных служб — "112".
В связи со случившемся начала проверку прокуратура Кировского района.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !