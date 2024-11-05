Тольяттинский "Полад" продал площадку под заводом в Пензе

Тольяттинская автокомпонентная группа "Полад" Виктора Попова продала производственную площадку велосипедного завода имени Фрунзе, расположенную в Пензе. Как пишет "Самарское обозрение", еще в июле этого года актив выкупил крупный пензенский застройщик — ООО "СЗ "Парус". Впрочем сделку оспаривает Росимущество.

Виктор Попов стал управляющим собственником завода имени Фрунзе в 2000 году. Промплощадка использовалась группой "Полад" под выпуск комплектующих для АвтоВАЗа. После смены собственников тольяттинского автозавода (приход ГК "Ростехнологии" и альянса Renault-Nissan) необходимость в дополнительных производственных мощностях для Виктора Попова отпала, после чего началось затяжное банкротство двух ключевых пензенских предприятий "Полада" — ОАО "ЗИФ" и ОАО "ЗИФ Плюс".

Процедура банкротства ЗИФа растянулась на полтора десятилетия — с 2006 по 2023 годы. Итог банкротства оказался в пользу Попова — его АО "Полад" в 2023 г. получил в собственность производственную площадку — комплекс зданий (по договору отступного) и всю коммунальную инфраструктуру (с торгов). Среди зданий, взятых "Поладом" по договору отступного, — диспетчерские, склады, пожарное депо, гаражи, а также цеха: столярный, деревообделочный и велосборочный.

За годы имущественный комплекс пришел в полную негодность. Согласно независимой оценке "использование объектов является небезопасным, восстановление экономически нецелесообразным".

Банкротство "ЗИФ Плюса", на котором также частично находилось имущество с промплощадки ЗИФа, длилось с 2015 по 2024 годы. Размер требований кредиторов компании составлял 280 млн руб., из которых свыше 212 млн руб. приходились на компании "Полада". Процесс банкротства закончился в апреле 2024 г. подписанием мирового соглашения. В итоге в мае 2024 г. ОАО "ЗИФ Плюс" передало свои активы на промплощадке ЗИФа в пользу АО "Полад".

Консолидировав промплощадку ЗИФа, уже в июле 2024 г. АО "Полад" продало ее единым комплексом ООО "Специализированный застройщик "Парус", входящему в ГК "Рисан". В состав комплекса входит земельный участок общей площадью 55,5 га.

Цена сделки не раскрывается, но в судебных материалах есть информация, что стоимость отчуждения комплекса в девять раз превышала долг "ЗИФ Плюса" перед Росимуществом. Сумма долга компании ведомству — 130 млн рублей. Таким образом, цена сделки ориентировочно составляла 1,2 млрд рублей.

В августе 2024 г. Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области подало в Пензенский арбитражный суд иск к ОАО "ЗИФ Плюс", АО "Полад" и ООО "Специализированный застройщик "Парус", в котором потребовало отменить цепочку сделок между компаниями.

3 сентября Росимущество добилось введения обеспечительных мер в виде запрета Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области совершать регистрационные действия в отношении производственного комплекса. 21 октября СЗ "Парус" подал апелляцию с просьбой отменить обеспечительные меры, которая пока не рассмотрена.