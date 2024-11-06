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Образование Общество

Школьникам Самарской области расскажут про технологии магазина приложений на "Уроке цифры"

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 5 по 24 ноября VK проведет новый этап всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" по теме "Магазин приложений". Школьники изучат процесс создания и управления цифровым продуктом на примере российского магазина приложений RuStore, получат полезный опыт проектирования и продвижения IT-сервисов. Проект ежегодно реализуется АНО "Цифровая экономика" совместно с минцифры России и минпросвещения России в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика".

В рамках урока от VK школьники смогут стать "владельцами" собственного магазина приложений, который необходимо развивать и продвигать среди пользователей с помощью решения управленческих и междисциплинарных задач. Ребята изучат основы разработки и продвижения цифровых продуктов внутри магазина приложений, узнают, как устроен процесс модерации контента и научатся работать с отзывами. Присоединиться к проекту можно по ссылке.

Благодаря интерактивным тренажерам учащиеся смогут примерить на себя роли IT-специалистов, которые создают и развивают сервисы для распространения программного обеспечения и смогут попробовать свои силы в решении задач, с которыми сталкиваются разработчики, дизайнеры, копирайтеры, модераторы и специалисты поддержки в повседневной работе.

В "Уроке цифры" по теме "Магазин приложений" смогут принять участие школьники с 1 по 11 класс. Для этого нужно перейти на сайт проекта "Урок цифры" и в каталоге выбрать урок от VK. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1–4, 5–9, 10–11 классы. Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

VK также проведет открытые уроки в школах по всей России. В них примут участие эксперты RuStore, Учи.ру, представители региональных органов власти, а также представители российских IT-компаний.
"На протяжении последних лет участия в "Уроке Цифры" VK знакомит миллионы школьников с востребованными цифровыми направлениями и продуктами — от видеотехнологий до мессенджеров. Каждый год мы выбираем актуальные темы, чтобы процесс погружения ребят в мир технологий был не только интересным и увлекательным, но и полезным для них в будущем. В этот раз вместе с экспертами крупнейшего российского магазина приложений RuStore мы разработали урок, который даст возможность школьникам, учителям и родителям узнать больше об устройстве и технологиях магазина приложений и специалистах, которые занимаются созданием и развитием таких сервисов", — прокомментировала Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

"VK является партнером проекта "Урок цифры" на протяжении шести лет. В этом году мы расскажем о технологиях магазина приложений. Отдельная благодарность — коллегам из VK за их вовлеченность, вместе мы создали качественный и интересный продукт. Уверен, что школьникам будет интересно познакомиться с внутренней кухней разработки ПО и цифровых продуктов внутри магазина приложений", — отметил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".

"Урок цифры" ― ежегодная всероссийская акция, которая проводится в партнерстве с крупнейшими компаниями и организациями нашей страны (Яндекс, VK, "Лаборатория Касперского", фирма "1С", Росатом, Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", ГК Астра, Авито) уже в шестой раз. Мероприятие направлено на развитие у школьников цифровых компетенций и раннюю профориентацию: тематические уроки помогут ближе познакомиться с перспективными профессиями в IT-сфере и получить информацию о предпринимательских, исследовательских и других карьерных траекториях в области информационных технологий. В прошлом учебном году к тренажерам "Урока цифры" обратились более 21,4 млн человек.
Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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