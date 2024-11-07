В Самаре проходит VII Научный форум "Телекоммуникации: теория и технологии"

В среду, 6 ноября, в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) прошло открытие VII Научного форума, посвященного актуальным вопросам телекоммуникаций. Продлится он до 8 ноября.

В рамках форума проходят три научные конференции: XХVI Международная научно-техническая конференция "Проблемы техники и технологий телекоммуникаций", XXII Международная научно-техническая конференция "Оптические технологии в телекоммуникациях" и XXI Международная научно-техническая конференция "Физика и технические приложения волновых процессов".

Для всех участников также открыта выставка научных разработок: здесь любой желающий может ознакомиться с отечественными достижениями в области инфокоммуникационных технологий, радиоэлектроники и связи.

В первый день научного форума актовый зал ПГУТИ собрал более 250 ученых со всей России. С приветственным словом к ним обратился врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков. "Форум стал традиционным для Приволжского федерального округа. Во многом благодаря проведению таких научно-практических конференций те регионы, которые являются их организаторами, заодно являются в стране лидерами по развитию телекоммуникационных и информационных технологиях", — отметил он.

Среди участников форума есть и студенты. На важную роль молодежи в популяризации науки указал Марк Шлеенков, врио руководителя областного департамента науки.

"Мы живем в интересное время. Перед нами все больше вызов, на которые отвечать вам — молодым ученым, студентам. Через 10-15 лет вы займете ведущие позиции в вузах и крупных корпорациях России. Сегодняшний форум — это возможность для нас, аппаратчиков, разработчиков программного обеспечения, познакомиться, обменяться мнениями и даже создать междисциплинарный проект", — обратился глава департамента к молодым людям.

С напутственным словом к ученым обратился и ректор ПГУТИ Вадим Ружников: "Любая научная конференция — это обмен опытом. Ваше выступление на ней направлено, прежде всего, на ваше развитие. Поэтому призываю вас не бояться сложных вопросов, которые вам будут задавать после доклада ученые мужи".

Впереди — еще два дня научного форума: пленарных сессий, докладов и работы постерной секции. По завершении научного будут опубликованы сборники трудов конференций, индексируемые в РИНЦ, а также лучшие доклады в ведущих научных журналах.