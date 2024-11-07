В Самаре сгорела иномарка на ул. Ставропольской

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В среду, 6 ноября, в 15:41, загорелась машина неподалеку от дома № 80 на ул. Ставропольской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.