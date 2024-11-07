200 специалистов добровольческой деятельности в Самарской области повысят свои знания на однодневных стажировках

В Самарской области запланировано восемь однодневных стажировок, в ходе которых более 200 специалистов повысят свои знания и обменяются опытом волонтерских практик. Первая стажировка состоялась 6 ноября и была посвящена инклюзивному волонтерству.
Организации, получившие статус "Добро.Центр" и являющиеся лидерами рейтинга волонтерских центров под руководством специалистов Ресурсного центра и привлеченного тренинг-менеджера разработали программу однодневной обучающей стажировки для специалистов из муниципальных образований и образовательных организаций Самарской области, в рамках которой расскажут о лучших волонтерских практиках своего волонтерского центра и муниципального образования.
Первая стажировка прошла 6 ноября на базе молодежного многофункционального центра, где темой встречи стало инклюзивное волонтерство. Программа была насыщенная: регистрация, установочная сессия, интерактивные лекции, кофе-брейк, презентации проектов, мастер-классы и закрытие стажировки, где каждому участнику вручили сертификат о прохождении.
"Я был рад, когда узнал, что наш Добро.Центр станет одним из партнеров проведения стажировок для добровольцев. "Инклюзивный ресурсный центр" имеет огромный багаж инклюзивных практик. Очень порадовало, что в обучении смогли принять участие активные добровольцы из малых городов Самарской области. Программа была построена так, чтобы продемонстрировать те форматы инклюзивных мероприятий, которые можно реализовать на своих малых территориях", — отметил исполнительный директор ММОО "Инклюзивный ресурсный центр" Илья Ивочкин.
Участники получили положительные эмоции и много новых знаний. "Стажировка получилась не только насыщенной информацией, но и полезными ресурсами. Понимание того, на каком уровне у нас сейчас работа с людьми с инвалидностью, какие направления развиваются, а какие уже долгое время существуют и показывают свои результаты, очень важно. Чтобы успешно найти себя в этой деятельности на своей малой территории и сделать важные шаги к реализации новых проектов", — рассказала участница стажировки Екатерина Емельянова.
Следующие стажировки в сфере добровольчества пройдут в Чапаевске, Тольятти, Самаре, Волжском районе и Сызрани. Также пройдет стажировка в сфере студенческого добровольчества в Самаре и в сфере корпоративного добровольчества в Жигулевске. Узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно на платформе Добро.рф.
Организаторами проекта в целях реализации региональной составляющей федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" является Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области при поддержке министерства молодежной политики Самарской области.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.