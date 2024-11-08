Продолжается прием заявок на конкурс социальных инициатив "Новые искатели 2024"

До 17 декабря жители Самарской области от 14 до 17 лет могут подать заявку на федеральный конкурс социальных инициатив "Новые искатели".
Конкурс "Новые искатели" разработан Фондом Тимченко для социальных проектов подростков на малых территориях. Его особенностью является то, что дети сами формируют проектные команды и выбирают тему своей работы. Конкурс призван создать у подростков опыт решения социальных проблем в своих населенных пунктах для развития активной жизненной позиции и улучшения жизни в малых городах и селах.
К участию приглашаются проектные команды, состоящие из подростков от 14 до 17 лет включительно и также взрослого наставника в возрасте от 18 лет, проживающие в малых городах и селах с числом жителей до 70 000 человек. Победители получат финансовую поддержку проекта до 100 000 руб., экспертное и методическое сопровождение, возможность обучения, обмена опытом и участия в мероприятиях Фонда.
В 2024 году заявки на конкурс "Новые искатели" впервые формируются в процессе заполнения ответов на задания в телеграм-боте (вместе с помощником — роботом "Федей"). Параллельно проектные команды также выполняют дополнительные задания, изучают полезный материал по социальному проектированию и участвуют в игре, по итогам которой получат сувениры от Фонда Тимченко.
Прием заявок продлится до 17 декабря.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.