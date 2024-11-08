"Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за вторую половину октября

За период с 18 по 31 октября "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 34 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время было урегулировано 311 убытков.

Самая крупная выплата за этот период составила более 3 миллионов рублей. Страховой случай произошел в поселке Ромашково Московской области: в результате короткого замыкания пострадал жилой дом. "Ингосстрах" выплатил страховое возмещение после предоставления всех необходимых документов.

Еще один страховой случай произошел в Сергиево-Посадском районе — проблемы с проводкой привели к возгоранию частного дома. Застрахованное имущество было полностью уничтожено. "Ингосстрах" выплатил по этому случаю более 1,8 миллиона рублей.

"Ингосстрах" — один из лидеров в сегменте страхования недвижимости в России. Компания постоянно улучшает свои полисы страхования квартиры, дома и дачи, чтобы клиенты могли защитить свое имущество, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. В рамках полиса доступно страхование от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов. Клиенты могут оформить готовые страховые полисы либо настроить их самостоятельно, включив необходимые риски в конструкторе на сайте "Ингосстраха".

Клиенты "Ингосстраха" могут сообщить о страховом случае без посещения офиса — в мобильном приложении IngoMobile.