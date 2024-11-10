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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников органов внутренних дел

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником:

"Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел, поздравляю вас с профессиональным праздником! Каждый день вы стоите на страже общественной безопасности. Это непростая миссия. Ваша работа по обеспечению правопорядка затрагивает интересы  каждого жителя региона. От ее эффективности зависит стабильное развитие Самарской области, качество жизни и спокойствие граждан.

Благодарю вас за мужество, преданность делу, образцовое исполнение служебного долга.
Убежден, что вы и впредь будете четко следовать букве закона, отстаивать права и свободы жителей, обеспечивая максимально высокий уровень общественной безопасности.

В период, когда страна проводит специальную военную операцию, на  сотрудников органов внутренних дел легла особая ответственность. Результаты проводимой вами работы показывают, что вы в полной мере осознаете важность своей службы, цель которой — не допустить всплеска преступности и роста социальной напряжённости на территории области. При этом главными задачами в любое время остаются противодействие терроризму и экстремизму, борьба с экономическими преступлениями и коррупцией.

В праздничный день особый почёт и благодарность — ветеранам полиции. Делясь своим богатым опытом с молодыми коллегами, вы способствуете росту их профессионализма, укреплению органов внутренних дел.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в служении Отечеству!"

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

Набережную реки Волги
Площадь Куйбышева, Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича
Спуск от площади Славы
Музей "Самара Космическая"
Иверский женский монастырь
Улицу Ленинградскую
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