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Культура

В Самаре открыли прием заявок на Премию им. К. Головкина

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре принимают заявки на ежегодный региональный конкурс "Премия им. К. Головкина 2024" в области изобразительного искусства и дизайна.

Прием заявок начался 1 ноября и в связи с потоком обращений продлен до 30 ноября.

17 декабря, в день рождения Константина Головкина, подведут итоги и объявят победителей в номинациях:

— "Традиционное изобразительное искусство";

— "Современное изобразительное искусство" (contemporary art);

— "Дизайн";

— "Кураторство. Лучшие выставочные проекты".

Тема конкурса этого года "Семья".

Отдельная первая премия учреждена для студенческих работ. В дипломных проектах в категории "Дизайн" предлагают направления "Общественная среда" и "Учреждения культуры".

Для большего охвата участников и популяризации конкурса в 2024 г. подведение итогов и награждение победителей будет происходить в Филармонии Тольятти 17 декабря, в день рождения К. П. Головкина.

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Самарской области в четвертый раз.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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