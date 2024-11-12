В Самаре открыли прием заявок на Премию им. К. Головкина

В Самаре принимают заявки на ежегодный региональный конкурс "Премия им. К. Головкина 2024" в области изобразительного искусства и дизайна.
Прием заявок начался 1 ноября и в связи с потоком обращений продлен до 30 ноября.
17 декабря, в день рождения Константина Головкина, подведут итоги и объявят победителей в номинациях:
— "Традиционное изобразительное искусство";
— "Современное изобразительное искусство" (contemporary art);
— "Дизайн";
— "Кураторство. Лучшие выставочные проекты".
Тема конкурса этого года "Семья".
Отдельная первая премия учреждена для студенческих работ. В дипломных проектах в категории "Дизайн" предлагают направления "Общественная среда" и "Учреждения культуры".
Для большего охвата участников и популяризации конкурса в 2024 г. подведение итогов и награждение победителей будет происходить в Филармонии Тольятти 17 декабря, в день рождения К. П. Головкина.
Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Самарской области в четвертый раз.
Последние комментарии
Совершенно справедливо.
Виляют и друг на друга кивают...
Осмелел при Рыбаковой ручной был...Гефест на себя перевел или все жонушкой прикрывается
великолепные книги супер
Какое вранье и лицемерие. Предательница, сбежавшая через месяц в Израиль. Волга ньюс, Вам не кажется, что эту статью нужно убрать, а если хотите упоминать имя этой продажной , ненавидящей Россию, детке своей мамы, то пишите о ней правду!