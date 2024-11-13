В поселке Октябрьский под колесами грузовика скончалась женщина

В среду 13 ноября в Похвистневском районе грузовик КамАЗ сбил женщину-пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, авария произошла возле дома № 3, по ул. Ленина поселка Октябрьский. Перед началом движения 61-летний водитель грузовика не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на 42-летнюю женщину.

В результате происшедшего пострадавшая скончалась на месте до приезда "скорой помощи".

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.