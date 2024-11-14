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Пожары Происшествия

Ликвидирован крупный пожар на промышленном складе в Безенчуке

БЕЗЕНЧУК. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 13 ноября, в 16:28 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в Западной промзоне, 2 в Безенчуке. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

На месте происшествия горел склад товарно-материальных ценностей на площади 200 кв. м.

На борьбу с огнем были направлены 10 сотрудников противоположной службы Самарской области и четыре единицы техники.

Пожар удалось ликвидировать в 18:26.

В региональном управлении МЧС России отметили, что пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В соцсетях появлялась информация, что пожар произошел на складе маслозавода, принадлежащего группе "Русагро".

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