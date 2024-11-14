Ликвидирован крупный пожар на промышленном складе в Безенчуке

В среду, 13 ноября, в 16:28 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в Западной промзоне, 2 в Безенчуке. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.
На месте происшествия горел склад товарно-материальных ценностей на площади 200 кв. м.
На борьбу с огнем были направлены 10 сотрудников противоположной службы Самарской области и четыре единицы техники.
Пожар удалось ликвидировать в 18:26.
В региональном управлении МЧС России отметили, что пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В соцсетях появлялась информация, что пожар произошел на складе маслозавода, принадлежащего группе "Русагро".
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !