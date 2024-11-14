Ликвидирован крупный пожар на промышленном складе в Безенчуке

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 13 ноября, в 16:28 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в Западной промзоне, 2 в Безенчуке. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.