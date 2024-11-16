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Пожары Происшествия

При тушении пожара в Тольятти эвакуировали человека

ТОЛЬЯТТИ. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 ноября, в 19:26, начался пожар на ул. Ярославской, 8 в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России

К моменту прибытия огнеборцев, на втором этаже здания горела оргтехника и мебель. На борьбу с огнем были направлены 22 человека и семь единиц техники. Пожар ликвидировали в 19:45 на площади 15 кв. м.

Пострадавших нет, при тушении эвакуировали одного человека. Обстоятельства случившегося устанавливают.

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Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

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