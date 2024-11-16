При тушении пожара в Тольятти эвакуировали человека

В пятницу, 15 ноября, в 19:26, начался пожар на ул. Ярославской, 8 в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

К моменту прибытия огнеборцев, на втором этаже здания горела оргтехника и мебель. На борьбу с огнем были направлены 22 человека и семь единиц техники. Пожар ликвидировали в 19:45 на площади 15 кв. м.

Пострадавших нет, при тушении эвакуировали одного человека. Обстоятельства случившегося устанавливают.