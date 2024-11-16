При тушении пожара в Тольятти эвакуировали человека

В пятницу, 15 ноября, в 19:26, начался пожар на ул. Ярославской, 8 в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
К моменту прибытия огнеборцев, на втором этаже здания горела оргтехника и мебель. На борьбу с огнем были направлены 22 человека и семь единиц техники. Пожар ликвидировали в 19:45 на площади 15 кв. м.
Пострадавших нет, при тушении эвакуировали одного человека. Обстоятельства случившегося устанавливают.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !