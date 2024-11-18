В проекте "Амбассадоры активности" приняли участие бойцы студотрядов Самарской области

С 15 по 17 ноября более 250 бойцов Студенческих отрядов Самарской области стали участниками заключительного выезда "Амбассадоры активности. Созидание". Для них провели обучение по управленческим компетенциям, лидерским навыкам, а также разработали стратегию развития отрядного движения в образовательных организациях.

Выезд традиционно проводился в Молодежном центре "Лесная сказка" в Кинельском районе. Участниками смены стали представители студенческих отрядов Самарской области, которые ведут активную деятельность в движении. Выезд проходил по пяти направлениям: "Медиа команда", "Будь в ТОПе", "Проектный офис", "Команда отряда" и "Команда штаба".

"Студенческие отряды — важная составляющая молодежной политики нашего региона. Именно в отрядовском движении ребята получают важные компетенции, которые формируют их как личность и дают опыт реальной работы, который помогает в будущей деятельности. Выезд "Созидание" стал важным этапом в развитии студотрядов, на котором произошло командообразование, передача ценностей движения новичкам, была разработана стратегия развития нашей организации. Такие выезды объединяют молодежь, на деле показывают поддержку государства каждого молодого человека", — отметил Алексей Новоселов, руководитель регионального штаба студенческих отрядов Самарской области.

Выезд проводился в необычном формате: Молодежный центр "Лесная сказка" на время смены стал "Офисным центром "Лесная сказка", участники стали его "сотрудниками", а организаторы — "работодателями". Все это было сделано для того, чтобы погрузить участников в обстановку реальной работы, на которой за успешное выполнение специальных заданий можно получить "премию", а эффективная работа офиса возможна только в слаженной работе всей команды.

Образовательную программу для участников провели региональные и федеральные эксперты из Самарской области, Чувашской Республики и Республики Татарстан. В ходе выезда участники проходили обучение медиа, работе в команде, социальному проектированию, мотивации, формированию эффективной команды. Также участникам рассказывали о традициях и ценностях студенческих отрядов.

"Для движения студотрядов нашего региона проведение образовательных школ является эффективным инструментом для развития студенческих отрядов как на базе образовательных организаций, так и для направлений деятельности нашей работы. На таком выезде я присутствую не первый раз, и каждый раз уезжаю с новыми знаниями, идеями развития своего штаба и, конечно же, с новыми друзьями. На протяжении трех дней проходили разные образовательные лекции, а также мастер-классы и бренд-сессии, но для меня самым запоминающимся стал тренинг Павла Васильева. Он чудесный и неподражаемый спикер, который передал свой невероятный опыт нам", — поделился участник выезда Павел Бушмелев, комиссар Сводного студенческого отряда "Крылья" Самарского университета.

Школа молодежного актива Самарской области "Амбассадоры активности" является частью программы комплексного развития молодежи Самарской области "Регион для молодых" и реализуется в рамках национального проекта "Образование" при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи.