16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Обещают скидку: в декабре в самарском метро запустят оплату проезда лицом 100 тысяч рублей за содействие: жители Самарской области получают поощрение за помощь в комплектовании российской армии Самарский аэропорт Курумоч после атак БПЛА работает в штатном режиме Как превратить обычную прогулку в увлекательный квест В Самарской области развивают инфраструктуру для активного отдыха

Общество

Обещают скидку: в декабре в самарском метро запустят оплату проезда лицом

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 106
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарском метрополитене протестируют систему оплаты проезда с использованием биометрических данных. Как сообщили Волга Ньюс в департаменте транспорта, предполагаемый срок запуска сервиса - декабрь 2024 года.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

"Внедрение новой системы обеспечивается по инициативе Министерства транспорта РФ. На каждой станции метрополитена предполагается оснащение одного турникета оборудованием, позволяющим считывать биометрические данные пассажира. Необходимое оборудование предоставляет ПАО "Сбербанк" на безвозмездной основе", - рассказали Волга Ньюс в дептрансе.

По словам представителей ведомства, тем, кто решит поучаствовать в тестировании сервиса, проезд будет обходиться дешевле:

"Предполагается проведение акции, в рамках которой пассажиры получат возможность оплачивать проезд со скидкой. Размер скидки будет определен инициаторами дополнительно".

Внедрение в самарском метро системы оплаты проезда лицом обсуждают уже несколько лет. Федеральные СМИ сообщали, что сервис также запустят в подземке Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Казани.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

Река Волга
Природа
Фестивали
Музеи
Гастрономия (раки, пиво, сызранские помидоры)
Приветливые люди
Всего проголосовало: 193
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Грета Отто 05 ноября 2024 13:57 В муниципалитетах региона ликвидируют образовавшиеся ранее стихийные свалки

Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???

Галина Волга. Васькова 02 ноября 2024 08:42 В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут

Александр Калинов 29 октября 2024 12:15 Объекты "Т Плюс" посетил и.о. главы Самары Иван Носков

"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Фото на сайте

Такой разный Толстой: фотопрогулка по квартире создателя "Золотого ключика"

Такой разный Толстой: фотопрогулка по квартире создателя "Золотого ключика"

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1