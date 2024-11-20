Обещают скидку: в декабре в самарском метро запустят оплату проезда лицом

В Самарском метрополитене протестируют систему оплаты проезда с использованием биометрических данных. Как сообщили Волга Ньюс в департаменте транспорта, предполагаемый срок запуска сервиса - декабрь 2024 года.

"Внедрение новой системы обеспечивается по инициативе Министерства транспорта РФ. На каждой станции метрополитена предполагается оснащение одного турникета оборудованием, позволяющим считывать биометрические данные пассажира. Необходимое оборудование предоставляет ПАО "Сбербанк" на безвозмездной основе", - рассказали Волга Ньюс в дептрансе.

По словам представителей ведомства, тем, кто решит поучаствовать в тестировании сервиса, проезд будет обходиться дешевле:

"Предполагается проведение акции, в рамках которой пассажиры получат возможность оплачивать проезд со скидкой. Размер скидки будет определен инициаторами дополнительно".

Внедрение в самарском метро системы оплаты проезда лицом обсуждают уже несколько лет. Федеральные СМИ сообщали, что сервис также запустят в подземке Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Казани.