В метро Самары сервис оплаты проезда по лицу запустят в 2024 году

В метро Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани и Самары сервис оплаты проезда по лицу запустят в 2024 г., сообщает kommersant.ru. В 2025 г. - Санкт-Петербург и Новосибирск.
В перспективе в метро планируется внедрить не только систему оплаты по взгляду, но и обеспечить возможность привязки социальных карт и проездных к биометрическим данным пользователя, говорят в Центре биометрических технологий.
"Итоговый бюджет для каждого города будет определен в соответствии с "дорожной картой" после утверждения проектов", — пояснили в Минцифры.
По оценкам источников издания на рынке, затраты на установку терминалов и необходимого оборудования для оплаты по биометрии в Санкт-Петербурге (72 станции) могут составить около 144 млн руб., в Нижнем Новгороде (15 станций) — около 30 млн руб., в Екатеринбурге (9 станций) — около 18 млн руб., в Новосибирске (13 станций) — около 26 млн руб., в Казани (11 станций) — около 22 млн руб., в Самаре (10 станций) — около 20 млн руб.
Общие затраты на установку двух терминалов и необходимого оборудования в этих городах могут составить около 260 млн руб., ежемесячные расходы — 104 млн руб.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.