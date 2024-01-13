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В метро Самары сервис оплаты проезда по лицу запустят в 2024 году

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В метро Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани и Самары сервис оплаты проезда по лицу запустят в 2024 г., сообщает kommersant.ru. В 2025 г. - Санкт-Петербург и Новосибирск.

В перспективе в метро планируется внедрить не только систему оплаты по взгляду, но и обеспечить возможность привязки социальных карт и проездных к биометрическим данным пользователя, говорят в Центре биометрических технологий.

"Итоговый бюджет для каждого города будет определен в соответствии с "дорожной картой" после утверждения проектов", — пояснили в Минцифры.

По оценкам источников издания на рынке, затраты на установку терминалов и необходимого оборудования для оплаты по биометрии в Санкт-Петербурге (72 станции) могут составить около 144 млн руб., в Нижнем Новгороде (15 станций) — около 30 млн руб., в Екатеринбурге (9 станций) — около 18 млн руб., в Новосибирске (13 станций) — около 26 млн руб., в Казани (11 станций) — около 22 млн руб., в Самаре (10 станций) — около 20 млн руб.

Общие затраты на установку двух терминалов и необходимого оборудования в этих городах могут составить около 260 млн руб., ежемесячные расходы — 104 млн руб.

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