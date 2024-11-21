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Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем работника налоговых органов РФ

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником.

"Вы решаете очень сложные, ответственные, исключительно важные для государства и общества задачи, обеспечивая тем самым возможность направлять средства на развитие экономики и повышение качества жизни граждан. Вашим трудом создается финансовая основа для опережающего социально-экономического развития региона, укрепления тыла, что в условиях проведения специальной военной операции является одним из решающих факторов победы", - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что результаты работы Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области позволили дополнительно профинансировать наиболее значимые социальные расходы. Эти средства направлялись на поддержку малообеспеченных категорий граждан, реализацию региональных составляющих национальных проектов, финансирование социальных программ, инвестиционных и капитальных проектов.

"Уверен, что наша активная совместная работа и в дальнейшем будет способствовать обеспечению поступлений во все уровни бюджета, осуществлению эффективного контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах", - пожелал Вячеслав Федорищев.

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