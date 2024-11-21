Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем работника налоговых органов РФ

В четверг, 21 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником.
"Вы решаете очень сложные, ответственные, исключительно важные для государства и общества задачи, обеспечивая тем самым возможность направлять средства на развитие экономики и повышение качества жизни граждан. Вашим трудом создается финансовая основа для опережающего социально-экономического развития региона, укрепления тыла, что в условиях проведения специальной военной операции является одним из решающих факторов победы", - отметил глава региона.
Он подчеркнул, что результаты работы Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области позволили дополнительно профинансировать наиболее значимые социальные расходы. Эти средства направлялись на поддержку малообеспеченных категорий граждан, реализацию региональных составляющих национальных проектов, финансирование социальных программ, инвестиционных и капитальных проектов.
"Уверен, что наша активная совместная работа и в дальнейшем будет способствовать обеспечению поступлений во все уровни бюджета, осуществлению эффективного контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах", - пожелал Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!