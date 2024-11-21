Обновление, антикоррупция, патриотическое воспитание: основные тезисы Вячеслава Федорищева на регполитсовете "ЕР"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 19 ноября выступил с программной речью на заседании регионального политического совета партии "Единая Россия". Приводим основные тезисы выступления.
Обновление и усиление партии
Вячеслав Федорищев заявил, что "Единая Россия" должна привлекать новых, талантливых и активных людей, а также исключать тех, кто не соответствует высоким стандартам.
"Надо еще и исключить из партии тех, кто не соответствует этой высокой миссии: служить людям в партии "Единая Россия". Поэтому я попрошу исполком, попрошу вас, уважаемые коллеги, однопартийцы, поддержать и инициировать абсолютно добровольную процедуру по уточнению состава партии", - отметил он.
Губернатор подчеркнул важность обновления партийных рядов и усиления дисциплины внутри партии. Это необходимо для повышения эффективности и привлечения новых активных членов. Обновление состава партии позволит привлечь свежие идеи и энергию, что особенно важно для решения современных вызовов и задач.
Также Вячеслав Федорищев отметил необходимость усиления исполнительного комитета реготделения партии, что должно повысить эффективность работы.
"Я принял решение обновить исполком партии, придать новое усиление этому очень важному органу, - сообщил глава региона. - В ближайшее время мы об этих изменениях объявим. Я попрошу Александра Евсеевича Хинштейна, нашего представителя в федеральной структуре, в Государственной думе Российской Федерации, курировать этот проект по новому облику регионального отделения партии "Единая Россия" в Самарской области".
Обновление исполкома позволит внедрить новые подходы и методы управления, что особенно важно в условиях быстро меняющейся политической и экономической среды. Это также способствует повышению доверия к партии со стороны населения, а привлечение к работе одного из самых влиятельных и эффективных депутатов Госдумы не оставляет сомнений в том, что задача будет решена до конца.
Инициатива "Самара-450"
Вячеслав Федорищев анонсировал запуск масштабной региональной инициативы "Самара-450" к 450-летию Самары, которое будет отмечаться в 2036 году. Она включает 9 новых партийных проектов, рассчитанных на весь регион, а не только его столицу.
Инициатива направлена на улучшение жизни и включает антикоррупцию, экономику, науку, спорт и туризм.
"Это совместная работа законодателей̆, исполнительной̆ власти. Активных людей из разных сфер жизни. Поэтому считаю, что эти проекты могут стать партийными", - отметил он.
Заявленные 9 проектов позволят комплексно подойти к решению ключевых, накопившихся проблем и обеспечить стабильное, устойчивое развитие к 2036 году.
1. Антикоррупционный проект
Проект с названием "Родник" будет направлен на наведение порядка в сфере антикоррупции и управления региональными ресурсами (газ, электричество, вода) и их распределение в пользу всех жителей, а не отдельных бизнес-структур.
"Родник" — в городе помнят предприятие, которое было утеряно по тем или иным причинам. Это условное название нашего проекта. Знаете почему? Потому что несмотря на то, что некоторые вещи, казалось бы, забыты и уже ушли в историю, мы не должны забывать о том, что важные вещи всегда остаются, в первую очередь — порядочность", - напомнил губернатор.
Проект направлен на создание прозрачной и честной системы управления, что особенно важно для повышения доверия населения к власти и обеспечения справедливого распределения ресурсов.
Срок окончания реализации проекта — сентябрь 2026 года, когда будут проходить выборы депутатов Госдумы и Самарской губернской думы. К этому времени региональная система власти должна обновиться и очиститься от коррупции.
2. Проект по защите собственности Самарской области
"Проект связан с возвращением в хозяйствование регионом тех объектов инфраструктуры — важных для жизни, которые были переданы, в том числе в собственность бизнеса, и по прошествии 10-15-20 лет хозяйствования мы увидели, что качество конечного продукта, услуги, которую представляет этот бизнес, не отвечает современному запросу", - обосновал его необходимость Вячеслав Федорищев.
Проект под условным названием "Волга. Промышленность. Газ." направлен на создание устойчивой и надежной системы управления инфраструктурой, что особенно важно для обеспечения безопасности и комфорта жителей региона. Речь идет не о переделе собственности среди частных бизнес-структур, а о распределении ресурсов в пользу 3 миллионов жителей региона.
3. Проект по наведению порядка в ритуальных услугах
Проект будет направлен на наведение порядка на местах захоронения и улучшение условий для семей героев, что особенно важно для формирования патриотизма и уважения к истории региона.
"Огромная проблема, огромная. И мы не занимались никогда ей по-настоящему. Все знают, что во многих регионах — это квазикоррупционная и квазикриминальная деятельность. Не должно быть так, что жены Героев не могут нормально подойти к могилам своих мужей-воинов. Не должно быть беспредела в этой сфере. Это непопулярная тема, но мы будем по ней работать", - заверил глава региона.
4. Проект по развитию науки
"Я бы хотел, чтобы мы с вами задумались и сделали по-настоящему единую среду, в которой бы наши ребята, которые хотели бы стать учеными, стали ими и знали о том, что быть ученым престижно, получать достойную заработную плату можно, будучи ученым, не подрабатывая на трех работах одновременно", - пояснил инициативу губернатор.
По его словам, проект будет направлен на интеграцию науки и промышленности для улучшения инновационного потенциала региона: "Я бы хотел, чтобы мы увидели с вами, как результат нашей работы, ежегодное увеличение инвестиций в науку наших предприятий, в наши университеты".
Проект нацелен на создание условий для привлечения талантливых ученых и исследователей, что особенно важно для обеспечения технологического прогресса и конкурентоспособности региона.
5. Проект по развитию спорта
Вячеслав Федорищев подчеркнул важность развития спортивной инфраструктуры для улучшения здоровья населения и популяризации массового спорта. В регионе уже заработала профильная программа "Мастер спорта", меняются подходы к управлению профессиональными спортивными клубами.
"Я бы хотел, чтобы у каждого из нас по итогам нашей работы, как результат реализации этого проекта, в пешей доступности были секции достаточные. Чтобы наши дети могли, в зависимости от своих возможностей, желания и настойчивости родителей, рядом с домом заниматься в хороших секциях с хорошими тренерами", - заявил глава региона.
Проект в том числе направлен на улучшение позиций области в рейтинге доступности спортивных объектов (сейчас это 83 место в РФ), на создание условий для занятий спортом, что особенно важно для формирования здорового образа жизни и повышения физической активности населения.
6. Проект по ликвидации недостроев
"Я предлагаю сделать программу по вовлечению недостроенных объектов или пустующих в нашем регионе в городскую экономику. Это касается сферы в первую очередь социальной, чтобы такие объекты доводить до ума, те, которые можно восстановить, достраивать, вводить в эксплуатацию, чтобы через пять лет не было ни одного недостроя", - обозначил задачу Вячеслав Федорищев.
Проект призван улучшить качество городской экономики и обеспечение комфортной и безопасной городской среды.
7. Проект по патриотическому воспитанию "Вторая"
"Вторая" — это вторая армия, - пояснил губернатор. - Проект связан с патриотическим воспитанием и подготовленностью нас всех к возможным траекториям развития событий. Мы по поручению президента как исполнительная власть очень много проектов реализуем, связанных с патриотическим воспитанием молодежи. И партийные проекты замечательные тоже уже сейчас реализуются. Но мне кажется, мы здесь делаем недостаточно с точки зрения практической̆ подготовки. Очень много ребят, школьников хотели бы получать практические знания, готовясь к военной службе. Многие, как в их семьях, уже династиями, хотели бы поступить сначала на учебу, а потом на военную службу. Причем ребята героические, уже с младых ногтей̆. У нас нет центров соответствующей̆ подготовки в регионе для школьников. Есть система ДОСААФ, но она требует, как, я думаю, все мы знаем, достаточно серьезной̆ надстройки. Это связано не только и не столько с патриотическим воспитанием. В книгах, учебниках истории это на самом деле предмет для школы. Я больше говорю сейчас о прикладных вещах".
8. Проект по цифровизации госуправления
Губернатор подчеркнул необходимость цифровизации госуправления для повышения эффективности и прозрачности работы госорганов. Проект направлен на создание современной и удобной системы взаимодействия между властью и гражданами, что особенно важно для повышения доверия населения к власти и обеспечения качественного обслуживания.
"Я пригласил в небольшую проектную группу представителей и сотрудников Сбера. Когда буду планировать очередную встречу, буду приглашать туда представителей Яндекса и других цифровых платформ. Потому что в этих структурах есть компетенции и знания, которые позволят нам увидеть, что такое госслужба через 10-12 лет", - сообщил Вячеслав Федорищев.
9. Проект по развитию туризма
Проект направлен на развитие туристической инфраструктуры и популяризацию региона как туристического направления. Помимо создания условий для комфортного и интересного отдыха он обеспечит дополнительные доходы для жителей и бюджета.
"У нас нет должного уровня туризма для нас с вами, жителей Самарской области, - констатировал глава региона. - То есть мы не видим комфортного перемещения, опять же, удобно бронируемого по воде. Мы с вами по воде можем добраться не как в советское время, до наших соседей, больших регионов, других городов. В удобном расписании до наших городов нет. Мы должны вернуть Самару России, чтобы сюда приезжали отдыхать".
Также предложена программа "Эндаумент", которая будет направлена на обеспечение экономической самодостаточности региона, что особенно важно в условиях экономической нестабильности и санкций.
"Я предлагаю экономическую программу построить таким образом, чтобы через 12 лет мы сказали себе, что мы по-настоящему самодостаточны в экономике. Что такое быть самодостаточным в экономике? Это не опираться в большей степени в федеральный бюджет и зависеть от программ, которые появляются или нет, участвуем мы в них или нет", - пояснил Вячеслав Федорищев.
Создания экономического резерва позволит региону самостоятельно финансировать важные социальные и инфраструктурные проекты. Программа предусматривает создание фондов и при вузах, которые будут финансироваться их успешными выпускниками.
Вся программа "Самара-450" должна привести к изменению принципов работы власти.
"Я готов в правительстве Самарской области на корню менять подходы и правила, которые уже неэффективны. Принципиальные договоренности, которые были достигнуты до меня с бизнесом, с элитами, теми, кто называет себя элитами. Менять правила нашей работы, чиновников. Правила взаимодействия с законодательной властью, с общественными объединениями, с деловыми объединениями, с политическими партиями. Цель одна - повысить эффективность нашей с вами работы, сделать так, чтобы жители видели нашу работу и жизнь вокруг них становилась лучше", - заверил Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
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Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
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