НОВИКОМ и Южно-Уральская ТПП провели конференцию по вопросам промышленной кооперации

Дочерний банк Госкорпорации Ростех совместно с Южно-Уральской Торгово-промышленной палатой (ЮУТПП) провел конференцию "Промышленная кооперация МСП и ОПК. Актуальные меры поддержки предприятий МСП Челябинской области". Перед руководителями предприятий малого и среднего бизнеса региона выступили представители НОВИКОМа, ЮУТПП, Госкорпорации Ростех и Фонда развития промышленности (ФРП) Челябинской области.

В условиях ужесточения денежно-кредитной политики предприятиям становится все сложнее привлекать доступное финансирование, необходимое для развития инвестиционных проектов, расширения производства и внедрения новых видов продукции. На конференции обсуждались меры государственной и региональной поддержки, позволяющие получать средства по льготным ставкам. Доступ к ним открывают ТПП, ФРП и банк НОВИКОМ.

На фоне базовых ставок кредитования условия предоставления средств в региональном ФРП выглядят для бизнеса весьма привлекательными: по некоторым программам ставка начинается от 0,1%, промышленная ипотека может быть предоставлена по ставке от 5%. Получить льготное финансирование возможно под банковские гарантии НОВИКОМа, с которым челябинский фонд успешно сотрудничает на протяжении многих лет.

У банка Ростеха достаточно широкая линейка продуктов, помогающих малым и средним предприятиям получать субсидированные кредиты. Это, прежде всего, собственный продукт НОВИКОМа, востребованный у бизнеса, — "Экспресс-гарантии", которые можно оформить дистанционно за один день. Банк также предоставляет финансирование под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Этот механизм позволяет получить средства предприятиям, у которых не хватает залога.

В качестве приоритетных клиентов из сегмента МСП банк выделяет предприятия, которые являются исполнителями госконтрактов в рамках 223-ФЗ, 44-ФЗ, а также исполнителей контрактов, заключенных с госкорпорациями. В связи с этим большой интерес у гостей конференции вызвало выступление спикера от Представительства Ростеха в Свердловской области. Он рассказал предпринимателям о способах интеграции в цепочку промышленной кооперации компаний госкорпорации. В частности, представил платформу "Биржа мощностей" — сервис, где размещают заказы крупные предприятия, входящие в состав Ростеха. Отвечая на множество вопросов, представитель Ростеха подчеркнул, что не существует единого сценария, каждому предприятию МСП придется пройти свой уникальный путь для того, чтобы стать поставщиком госкорпорации.

Получить информацию о государственных и региональных мерах поддержки, а также подать необходимые документы предприниматели могут в проектном офисе по улучшению делового климата Фонда развития промышленности — Центре "Мой бизнес". Здесь помогают подобрать льготную программу, консультируют на всех этапах получения финансирования и так же, как и ФРП, принимают гарантии банка НОВИКОМ. Кроме того, центр предлагает и нефинансовые меры поддержки, такие как проведение образовательных мероприятий или возможность арендовать помещение в "бизнес-инкубаторе" по минимальной стоимости.

Большую работу по консолидации бизнес-сообщества Челябинской области проводит и Южно-Уральская Торгово-промышленная палата. Об этом в своем выступлении говорил вице-президент ЮУТПП, начальник управления по работе с территориями, Владимир Ковыляев. А Елена Дегтярева, вице-президент ЮУТПП, начальник управления по сертификации продукции и услуг, рассказала предпринимателям об услуге оформления сертификатов о происхождении продукции для целей экспорта и других внешнеэкономических документов, а также документов для включения продукции в реестр Минпромторга России. Это является одним из условий успешного вхождения в процесс промышленной кооперации.

"Наша основная задача сегодня — помочь бизнесу расти и развиваться. Уверена, что, обладая информацией о существующих мерах господдержки, о выгодных банковских продуктах, о льготных программах финансирования региональных фондов, предприятия реального сектора экономики смогут получить необходимые ресурсы, выстроить грамотную финансовую стратегию и добиться успеха в своем деле", — подчеркнула управляющий офисом НОВИКОМа в Челябинске Ирина Кудрякова.