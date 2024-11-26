Вячеслав Федорищев принял участие в совещании с председателями комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев принял участие в совещании с председателями комиссий Государственного совета Российской Федерации по вопросам разработки новых нацпроектов, которое состоялось по поручению помощника президента РФ, секретаря Государственного совета РФ Алексея Дюмина.

В нем принял участие заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Участники обменялись мнениями по содержанию паспортов нацпроектов, а также процессу их формирования и согласования. Итоги обсуждения будут учтены при подготовке заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором главе государства будут представлены результаты работы над новыми нацпроектами.

"Реализовывать нацпроекты предстоит правительству совместно с регионами. И прежде всего это работа на земле. Сейчас определяются ориентиры и параметры развития страны на ближайшие 6 лет. Знаю, что конец года для глав регионов — всегда очень напряженное время. Тем не менее призываю всех председателей комиссий Госсовета не сбавлять темп и продолжить совместную работу. Моя позиция остается неизменной: интересы регионов должны учитываться при принятии любых федеральных решений", — прокомментировал итоги совещания Алексей Дюмин.

Напомним, президент включил руководителей комиссий Государственного совета в проектные комитеты по разработке нацпроектов в качестве заместителей председателей. В течение последних двух месяцев паспорта национальных проектов рассматривались на заседаниях комиссий Госсовета, в проектных комитетах и на стратегических сессиях правительства.