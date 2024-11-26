16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев принял участие в совещании с председателями комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития Оперативные меры поддержки промышленности обсудили на заседании комиссий Госсовета "Промышленность" и "Технологическое лидерство" Вице-премьер Марат Хуснуллин ответил на вопрос Андрея Кислова об аварийном жилье Виктор Адамов: "Наша задача - обеспечить свободный доступ к водным объектам" Андрей Кислов вручил награду Совета Федерации проекту "Здоровое долголетие"

Федеральная власть Власть и политика

Вячеслав Федорищев принял участие в совещании с председателями комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития

МОСКВА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев принял участие в совещании с председателями комиссий Государственного совета Российской Федерации по вопросам разработки новых нацпроектов, которое состоялось по поручению помощника президента РФ, секретаря Государственного совета РФ Алексея Дюмина.

Фото: пресс-служба кремля

В нем принял участие заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Участники обменялись мнениями по содержанию паспортов нацпроектов, а также процессу их формирования и согласования. Итоги обсуждения будут учтены при подготовке заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором главе государства будут представлены результаты работы над новыми нацпроектами.

"Реализовывать нацпроекты предстоит правительству совместно с регионами. И прежде всего это работа на земле. Сейчас определяются ориентиры и параметры развития страны на ближайшие 6 лет. Знаю, что конец года для глав регионов — всегда очень напряженное время. Тем не менее призываю всех председателей комиссий Госсовета не сбавлять темп и продолжить совместную работу. Моя позиция остается неизменной: интересы регионов должны учитываться при принятии любых федеральных решений", — прокомментировал итоги совещания Алексей Дюмин.

Напомним, президент включил руководителей комиссий Государственного совета в проектные комитеты по разработке нацпроектов в качестве заместителей председателей. В течение последних двух месяцев паспорта национальных проектов рассматривались на заседаниях комиссий Госсовета, в проектных комитетах и на стратегических сессиях правительства.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:16 На Рубежном кладбище демонтируют мемориал цыганскому барону

Знаково но противно...

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1