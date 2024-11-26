Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с врио министра управления финансами региона Ольгой Собещанской

Во вторник, 26 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с врио министра управления финансами Самарской области Ольгой Собещанской, до того назначения занимавшей пост первого заместителя министра финансов Красноярского края.
Ольга Собещанская имеет высшее экономическое образование и большой опыт работы. С 1993 г. она работала в Красноярском краевом Совете народных депутатов, в страховых и промышленных компаниях, с 2005 г. - в главном финансовом управлении администрации Красноярского края, с 2015 г. занимала должность заместителя министра финансов Красноярского края.
Губернатор приветствовал Ольгу Собещанскую в Самарской области и поблагодарил за принятое предложение вступить в должность врио министра управления финансами региона. Стороны обсудили первоочередные задачи, стоящие перед ведомством.
"Из тех предложений, которые представили мне, видно, что вы очень хорошо понимаете специфику, экономическое состояние, в котором находится реальный сектор экономики. Наша с вами задача - моя как вашего непосредственного куратора и ваша как министра финансов - обеспечивать бюджетную стабильность. Есть абсолютно понятный приоритет, который обозначил президент РФ - это максимальная, стопроцентная обеспеченность социально незащищенных слоев населения, максимальное обеспечение всех социальных выплат, гарантий государства - как федерального правительства, так и регионального, местного", - отметил глава региона.
Также безусловным приоритетом служит развитие инфраструктуры. Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на обозначенной президентом Владимиром Путиным цели, на нацпроектах, разработанных правительством РФ и позволяющих регионам активно в них участвовать и получить федеральную финансовую и нефинансовую поддержку.
Особый приоритет, отметил руководитель области, - это поддержка и обеспечение всем необходимым участников СВО и их семей.
"Министр финансов - это очень ответственная работа, поэтому я прошу вас быть четкой, честной и последовательной, достаточно глубоко погрузиться в работу экономического блока региона", - обратился Вячеслав Федорищев к Ольге Собещанской.
Он обратил внимание руководителя ведомства на перспективные отрасли, которые формируются в регионе, а также на обеспечение работы с инвесторами. По словам губернатора, с учетом быстро меняющейся жизни нужны изменения в законодательстве, которые позволяли бы быстро принимать решения по поддержке тех или иных отраслей. "Это новая практика, мы ее только внедряем, но она необходима. Мы ту же практику предлагаем сейчас в комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" на федеральный уровень, но показать надо на своем", - добавил он.
"Я рассчитываю, что результаты вашей работы мы увидим буквально в ближайшее время. У вас интересный путь впереди. Вам удачи и успехов", - пожелал Вячеслав Федорищев.
Ольга Собещанская поблагодарила главу региона за доверие. "Несмотря на то что и структура экономики здесь несколько другая, и бюджет, и налоговый экономический потенциал другой, но задача одна - повышение качества жизни населения. Поэтому вся работа, которая выстраивается правительством, безусловно, в минфине будет реализована, и все задачи, которые вы ставите, мы будем выполнять максимально эффективно", - заверила она.
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