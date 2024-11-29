В канун Нового года рейсы в Дубай из Самары станут ежедневными

В расписании международного аэропорта Курумоч увеличилось количество рейсов в Дубай. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"На период с 25 декабря по 9 января частоту полетов на данном направлении увеличивает авиакомпания FlyDubai. Время вылета ежедневно из Самары — 05:10, прибытие в Дубай — в 10:10. Полеты будут выполняться на Boeing 737, продолжительность перелета — 5 часов", - отмечается в сообщении.
Расписание программы полетов может изменяться, более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайтах авиаперевозчиков и у агентов.
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