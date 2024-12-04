В Самаре отметят День Героев Отечества

В Самаре 9 декабря отметят День Героев Отечества, сообщает мэрия города. В этот день, в культурно-развлекательном центре "Звезда" состоится патриотический концерт, посвященный подвигам, совершенным настоящими Героями. Начало мероприятия в 18:30. Вход свободный.
Со сцены прозвучат патриотические музыкальные произведения в исполнении Самарского концертного духового оркестра, литературно-музыкального проекта "Едем на Донбасс!" при участии хореографического ансамбля "Акварели".
В образовательных и культурных учреждениях пройдут мероприятия, посвященные празднику, включая классные часы и уроки мужества. Учащимся расскажут о подвигах предков и современных героях, покажут патриотические фильмы.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.