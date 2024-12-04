В Самаре отметят День Героев Отечества

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В Самаре 9 декабря отметят День Героев Отечества, сообщает мэрия города. В этот день, в культурно-развлекательном центре "Звезда" состоится патриотический концерт, посвященный подвигам, совершенным настоящими Героями. Начало мероприятия в 18:30. Вход свободный.