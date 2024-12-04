Начался отборочный этап национальной олимпиады по искусственному интеллекту для школьников

Мероприятие проводит ИТ-холдинг Т1 при поддержке МФТИ, компании "Иннопрактика" и Фонда развития Физтех-школ.
Начался отборочный этап национальной олимпиады по искусственному интеллекту "Т1.ГенИИ", которая проводится среди учеников 8-11 классов. Олимпиада даст возможность участникам оценить свои компетенции и знания в ИТ — одном из самых востребованных направлений, и помочь в выборе будущей профессии. Задания олимпиады направлены на проверку базовых и углубленных знаний в следующих областях: рекомендательные системы, компьютерное зрение, обработка естественного языка. Чтобы принять участие в отборочном этапе, необходимо зарегистрироваться до 15 декабря 2024 года.
Победителей и призеров пригласят на полуфинал, который состоится уже в следующем году: с 18 по 26 января 2025 года. Финал олимпиады пройдет очно 2–7 марта 2025 года в Технопарке Физтех-лицея им. П. Л. Капицы — крупнейшем детском технопарке страны.
Победители олимпиады получат не только денежные призы, но и возможность познакомиться с лидерами образовательных программ по искусственному интеллекту в МФТИ, одном из ведущих технических вузов страны.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения