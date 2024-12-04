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Образование Общество

Начался отборочный этап национальной олимпиады по искусственному интеллекту для школьников

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мероприятие проводит ИТ-холдинг Т1 при поддержке МФТИ, компании "Иннопрактика" и Фонда развития Физтех-школ.

Начался отборочный этап национальной олимпиады по искусственному интеллекту "Т1.ГенИИ", которая проводится среди учеников 8-11 классов. Олимпиада даст возможность участникам оценить свои компетенции и знания в ИТ — одном из самых востребованных направлений, и помочь в выборе будущей профессии. Задания олимпиады направлены на проверку базовых и углубленных знаний в следующих областях: рекомендательные системы, компьютерное зрение, обработка естественного языка. Чтобы принять участие в отборочном этапе, необходимо зарегистрироваться до 15 декабря 2024 года.

Победителей и призеров пригласят на полуфинал, который состоится уже в следующем году: с 18 по 26 января 2025 года. Финал олимпиады пройдет очно 2–7 марта 2025 года в Технопарке Физтех-лицея им. П. Л. Капицы — крупнейшем детском технопарке страны.

Победители олимпиады получат не только денежные призы, но и возможность познакомиться с лидерами образовательных программ по искусственному интеллекту в МФТИ, одном из ведущих технических вузов страны.

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