16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ул. Маяковского в Самаре ограничат движение до 9 декабря В национальном центре "Россия" пройдет патриотический форум Знание.Герои, приуроченный ко Дню героев Отечества Московское шоссе и ул. Ново-Садовую к новому году украсят 3 км гирлянд и свыше 2800 фигурок В выходные в Самаре похолодает до -16 градусов Население Самарской области сократилось

Общество

Московское шоссе и ул. Ново-Садовую к новому году украсят 3 км гирлянд и свыше 2800 фигурок

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре начата работа по новогоднему оформлению дорог регионального значения - Московского шоссе и ул. Ново-Садовой, передает пресс-служба регионального минтранса.

Фото: предоставлено минтрансом СО

Придорожные полосы, скверы и места отдыха украсят почти 3 км гирлянд, 158 крупных световых фигур, более 2800 штук малых подвесных и наземных фигурок.

Новогодней иллюминацией будут украшены территории в границах улиц Масленникова и Революционной, у ТЦ Фрегат, колец Московское шоссе/Авроры, Московское шоссе/Луначарского, Московское шоссе/проспект Кирова, парка Гагарина, сквер на Мехзаводе и другие места.

Основной территорией для новогоднего оформления Ново-Садовой станет разделительная полоса напротив Загородного парка. На Красноглинском шоссе украсят участки у ТЦ "Управа", на перекрестке с улицей Парижской коммуны и у остановки "Поселок Южный".

Включить световые фигуры полностью планируется до 25 декабря.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5