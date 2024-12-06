Московское шоссе и ул. Ново-Садовую к новому году украсят 3 км гирлянд и свыше 2800 фигурок

В Самаре начата работа по новогоднему оформлению дорог регионального значения - Московского шоссе и ул. Ново-Садовой, передает пресс-служба регионального минтранса.
Придорожные полосы, скверы и места отдыха украсят почти 3 км гирлянд, 158 крупных световых фигур, более 2800 штук малых подвесных и наземных фигурок.
Новогодней иллюминацией будут украшены территории в границах улиц Масленникова и Революционной, у ТЦ Фрегат, колец Московское шоссе/Авроры, Московское шоссе/Луначарского, Московское шоссе/проспект Кирова, парка Гагарина, сквер на Мехзаводе и другие места.
Основной территорией для новогоднего оформления Ново-Садовой станет разделительная полоса напротив Загородного парка. На Красноглинском шоссе украсят участки у ТЦ "Управа", на перекрестке с улицей Парижской коммуны и у остановки "Поселок Южный".
Включить световые фигуры полностью планируется до 25 декабря.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.