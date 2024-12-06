Прокуратура судится с департаментом транспорта Самары из-за "убитых" дорог

Ленинский районный суд Самары признал незаконным бездействие департамента транспорта городской администрации из-за ситуации с плохими дорогами. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее надзорное ведомство провело проверку и обнаружило ямы, выбоины, отсутствие дорожной разметки и некорректно работающие электронные табло, сообщающие о движении автобусов, на улицах Уральской, Утевской, Кабельной, Дачной, Новоурицкой, Урицкого и на Заводском шоссе. Также выяснилось, что порядок организации дорожного движения департамент транспорта не урегулировал.

Прокурор внес представление об устранении нарушений, но никакого устранения не последовало. После этого надзорное ведомство обратилось в суд. В итоге согласился, что департамента транспорта допустил незаконное бездействие, не разработав и не утвердив документацию по организации дорожного движения.