Прокуратура судится с департаментом транспорта Самары из-за "убитых" дорог

Ленинский районный суд Самары признал незаконным бездействие департамента транспорта городской администрации из-за ситуации с плохими дорогами. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее надзорное ведомство провело проверку и обнаружило ямы, выбоины, отсутствие дорожной разметки и некорректно работающие электронные табло, сообщающие о движении автобусов, на улицах Уральской, Утевской, Кабельной, Дачной, Новоурицкой, Урицкого и на Заводском шоссе. Также выяснилось, что порядок организации дорожного движения департамент транспорта не урегулировал.
Прокурор внес представление об устранении нарушений, но никакого устранения не последовало. После этого надзорное ведомство обратилось в суд. В итоге согласился, что департамента транспорта допустил незаконное бездействие, не разработав и не утвердив документацию по организации дорожного движения.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.