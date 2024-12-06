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Малый бизнес Экономическая политика

Второй день форума "Мой бизнес 63" запомнился работой с командой и семейным предпринимательством

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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4 и 5 декабря в Самарской области проходил итоговый предпринимательский форум "Мой бизнес 63. Люди. Технологии. Решения". В течение двух дней мероприятия форума посетили юолее тысячи предпринимателей, самозанятых, инвесторов, и всех, кто заинтересован в успешном развитии своих проектов.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Форум "‎Мой бизнес 63" проводится в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". В Самарской области созданы все условия для успешного старта начинающих предпринимателей и тех, кто уже успешно ведет свое дело. Поддержка бизнеса — это важное направление деятельности областного правительства во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым.

"Традиционный форум "Мой бизнес 63" мы проводим уже в 12 раз, и за это время его посетили более 15 тысяч предпринимателей региона. Площадка для прямой коммуникации бизнеса и власти дает нам возможность еще раз напомнить о действующих инструментах поддержки, о возможностях, созданных для бизнеса в Самарской области", — отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На панельной дискуссии обсудили закон "О развитии и поддержке семейных предприятий в Самарской области", поговорили о том, в чем особенности ведения дела с родными, какие проблемы, вызовы и возможности сегодня стоят перед семейными предприятиями.

"Мы являемся семейной компанией, все члены семьи участвуют в процессе управления и жизнедеятельности компании. Считаю, что состоявшиеся семейные компании тем и ценны, что они смогли на этапе становления договориться и распределить роли, чтобы компания прожила какое-то время, первые кризисы, не развалилась, и при этом создала устойчивую ячейку общества, — рассуждает Елена Стажук, директор Русской иконописной школы. — Важная тема сегодня была затронута — это и само определение "Семейный бизнес", и меры поддержки этой категории предпринимательства".

Участники форума также посетили мастер-класс от федерального эксперта Владимира Якубы. Бизнес-тренер поделился со слушателями, как работать с сотрудниками: собрать лучшую команду, замотивировать их и правильно поставить перед ними рабочие задачи.

Живая дискуссия развернулась на площадке, посвященной теме "Битва поколений". Спикеры — предприниматели разных возрастов — поговорили о том, как они начинали свой бизнес, с какими трудностями и рисками пришлось столкнуться.       

"Понравилась тема про битву поколений. Интересно было услышать, как развивался бизнес в 90-х годах, как становились предприниматели в то время. И сравнить с тем, сколько возможностей открыты сейчас, и как легко, без страха действуют предприниматели сегодня, — отмечает Юлия Аксенова, директор аудиторской фирмы "Аудит-Альянс". — В целом, форум для меня — это площадка, где предприниматели обмениваются своим опытом, делятся мыслями и всегда получаешь здесь новую, полезную информацию. Интересные спикеры, в том числе московские, было любопытно получить взгляд со стороны на свой бизнес, на бизнес своих клиентов".

Затронули на форуме и тему креативных индустрий. На панельной дискуссии "Бизнес с креативом" поговорили о трендах, инфоповодах и прибыльной бизнес-стратегии на конкурентном рынке. В завершении форума, участники могли присоединиться к мастер-классу от основательницы школы кроя, шитья и дизайна "Коко" Влады Власовой и создать свой новогодний сувенир.

"Второй день форума был посвящен различным вопросам, связанным с отношениями в бизнесе — это и работа с командой, и развитие своего проекта с помощью различных инструментов, это и внесение креатива в свое дело. И очень интересная секция получилась по семейному бизнесу, поскольку это направление сегодня получает свое развитие", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Гид потребителя

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михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

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михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

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