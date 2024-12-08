"Лада" проиграла нижегородскому "Торпедо"

Хоккеисты "Лады" потерпели поражение в Нижнем Новгороде - 2:3.

Наставник тольяттинцев Павел Зубов совершил всего одну перестановку в составе, несмотря на неприятное домашнее поражение от "Металлурга" тремя днями ранее — в четвертом звене вместо Николая Владимирова на площадку вышел выздоровевший Алексей Ожгихин.

Стартовая треть для "Лады" сложилась неудачно. Гости заметно уступали сопернику в скоростях и зарабатывали удаления, чем хоккеисты "Торпедо" уверенно пользовались. Сергей Гончарук и Дмитрий Кагарлицкий по разу реализовали большинство с интервалом в пять с половиной минут, а затем уже при игре "5 на 5" нижегородцы увеличили отрыв благодаря Василию Атанасову — 3:0. Далее тренерский штаб "Лады" взял тайм-аут, пытаясь встряхнуть своих подопечных, и это в какой-то степени сработало, хотя в атаке тольяттинцы действовали крайне сумбурно и с обилием ошибок.

После перерыва активность игроков "Лады" в нападении заметно возросла, но на счете это никак не сказалось — нижегородцы неплохо справлялись с выпадавшей нагрузкой в обороне, плюс сами частенько создавали хорошие моменты у владений Владислава Подъяпольского, однако огорчить тольяттинского голкипера еще раз у хозяев не получилось. А самым запоминающимся эпизодом всего периода стала драка между Каримом Вафиным и Евгением Свечниковым, которая разгорелась на 35-й минуте неподалеку от тольяттинских ворот.

И все же в третьей двадцатиминутке "Лада" наконец-то сумела забить — Андрей Алтыбармакян выдал классный пас за спину на пятаке и Иван Романов в касание его замкнул. 3:1. В дальнейшем все основные события развивались либо в зоне "Торпедо", либо в средней зоне, но цифры на табло не менялись вплоть до последней минуты встречи, пока Архип Неколенко не подобрал шайбу под чужими воротами и не переправил ее в сетку, когда тольяттинцы играли вшестером — 3:2. В оставшиеся 38 секунд хоккеисты "Лады" пытались организовать еще одну голевую атаку, однако времени на камбэк им уже не хватило. Итог — поражение в Нижнем Новгороде со счетом 2:3.

Впереди в регулярном чемпионате КХЛ будет пауза, связанная с проведением Кубка Первого канала, и свой следующий матч "Лада" проведет 21 декабря на домашнем льду. Соперником станет "Авангард".